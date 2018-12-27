(Görüntülü) İlik nakilli çocukların yeni yıl dileği iyileşmek

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - UKRAYNA Aile Derneği ile Medical Park Antalya Hastanesi\'nin ortaklaşa düzenlediği yılbaşı partisinde, pediatrik kemik iliği ünitesinde tedavi gören 25 çocuk gönüllerince eğlendi. En küçüğü 10 aylık, en büyüğü 10 yaşındaki çocukların yeni yıl dilekleri ise bir an önce iyileşmek oldu.



Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Pediatrik Kemik İliği Ünitesi\'nde tedavi gören Türk, Ukraynalı, Rus, Azeri ve Makedonyalı 25 çocuk, düzenlenen yılbaşı partisinde birbiriyle kaynaştı. Ukrayna\'dan gelerek 5 aydır Pediatrik Kemik İliği Ünitesi\'nde tedavi gören Ukraynalı 10 aylık Yevanhelina Ilenchuk, partinin en küçük davetlisiydi. Annesi Anzhela Pithotska\'nın kucağında partiye katılan minik Yevanhelina etrafına gülücükler atarken, anne ise tedavi için geldikleri Antalya\'da moralinin yerinde olduğunu, Türklerin sıcakkanlığı ve şehrin güzelliğiyle de mutlu olduklarını söyledi. Anzhela Pithotska, yeni yıl dileğinin, kızının bir an önce iyileşmesi olduğunu söyledi.



BÜYÜKANNESİNİN KUCAĞINDA PARTİYE KATILDI



Ukraynalı Ivana Tarasiuk (10) ise yılbaşı partisine büyükannesi Liubov Tarasiuk ile katıldı. Kendisi gibi ilik nakli olan çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Ivana, gönlünce eğlendi. İlik nakli olan 10 yaşındaki Azeri ikizler Altay Mammadov ve Marvan Mammadov da yılbaşı partisinde Türk, Ukraynalı, Rus ve Makedonyalı çocuklarla bir arada olmaktan mutlu olduklarını belirtti.



Antalya\'da bir Türkle evli olan ve yaklaşık 25 yıldır Antalya\'da yaşayan Ukrayna Aile Derneği Başkanı Vita Mykhaylova, 10 yıl önce kurulan derneklerinin bu tip sosyal etkinlikler düzenlediğini ve özellikle yabancı ülkelerden tedavi için Antalya\'ya gelen çocukların adaptasyonuna yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.



Hastane Başhekimi Meltem Demir, etkinliği düzenleyen Ukrayna Aile Derneği\'ne teşekkür etti. Başhekim Demir, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Özellikle yurtdışından gelen çocuklar, bu tip etkinliklerle bulundukları ortama daha kolay adapte oluyor\" dedi.