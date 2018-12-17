(Görüntülü) İlik bağışı ile adını bile bilmediği bebeği hayata bağladı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de yaşayan Muharrem Gül (28), 2 yıl önce ilik donörü olmak amacıyla kan bağışında bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nde memur olarak görev yapan Gül\'ün iliği, 6 aylıkken lösemi tanısı alan erkek bebek için uygun bulundu. İzmir\'deki özel hastanede ilik bağışında bulunan Gül, adını bile bilmediği ama hayatını kurtardığı bebek için duygu dolu satırlar kaleme aldı. Gül\'ün yaptığı bağış, henüz 6 aylıkken lösemi tanısı konulan bir erkek bebek için umut oldu. Muharrem Gül\'ün özel bir hastanede verdiği ilik, ismi açıklanmayan ve 1 yaşını dolduran bebeğe, bulunduğu şehirde nakledildi. Muharrem Gül ise ilik bağışı yaptığı bebek için duygu dolu bir mektup kaleme aldı. İsmini ve adresini bilmediği bebeğe yazdığı mektubu Sağlık Bakanlığı çalışanları aracılığıyla aileye ulaştıran Gül, vatandaşlara da donör olmaları için çağrıda bulundu. \'UMARIM BAŞKA ACILAR TECRÜBE ETMEZSİN\' Donör olduğu bebek için duygularını satırlara döken ve mektubun bir kopyasını da alarak saklayan Muharrem Gül, şunları yazdı: \"Merhaba sevgili genetik ikizim. Sana \'genetik ikizim\' dedim çünkü ikimizin arasındaki uyum, yüzde 95\'in üzerinde. Sen bu mektubu okuduğunda epey büyümüş olacaksın. Şu anda seninle ilgili bildiğim tek şey, 1 yaşını doldurmuş olman. Bu küçük yaşında sen ve ailen, çok acılar çektiniz. Umarım bir daha başka acıları tecrübe etmezsiniz. Bu süreçte benim canım çok acımadı, bu konuda rahat olabilirsin. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Her şey yolunda giderse önünde koca bir ömür var. Unutma, ışık karanlıkta parlar. Ve hiçbir karanlığın onu alt ettiği görülmemiştir. Hep iyi ol. Hep umut dolu ol çocuk. Bir gün tanışmak umuduyla, sevgiler.\" \'VERECEĞİMİZ 3 TÜP KAN BİR ÖMÜR DEMEK\' Lösemi hastalığına yakalanıp, uygun ilik bulunamadığı için hayatını kaybeden çocuklar bulunduğunu söyleyen Muharrem Gül, donör olunması çağrısı yaparak, \"Bu, hepimizin başına gelebilecek bir hastalık. İnşallah kimse bu hastalığın pençesine düşmez. Donör olursak, aynı zamanda kendimiz ve yakınlarımız için lösemiyle mücadelede bir adım atmış oluyoruz. Ne kadar bağış yapılırsa, hastalıkla mücadele de o kadar kolay olacak. Vereceğimiz 3 tüp kan, başkaları için bir ömür demek\" diye konuştu.