(Görüntülü) İlgi bekleyen tarihi hamamın gönüllü bekçisi

Yusuf ÇINAR ÇORUM, (DHA) ÇORUM\'da kahvehane işleten Celal Kuş (56), Osmanlı döneminden kalma tarihi mimarisi bulunan ve uzun süredir atıl durumda olup restore edilmesi beklenen Güpür Hamamı\'nın 30 yıldır gönüllü bakıcılığını ve bekçiliğini yapıyor. Tarihe ilgi duyan Celal Kuş, çevresine çiçek dikip güzelleştirmeye çalıştığı hamamın tarihi dokusunun daha fazla zarar görmemesi için de özen gösteriyor. Kentte 30 yılı aşkın kahvehane işletmeciliği yapan 4 çocuk babası Celal Kuş, Üçtutlar Mahallesi?ndeki iş yerinin yanında bulunan tarihi Güpür Hamamını hem koruyor, hem de çevresini çiçeklerle donatıyor. 1500\'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen ve uzun süredir atıl durumdaki tarihi hamama gözü gibi bakan Kuş, hamamın tarihi dokusunun daha fazla zarar görmemesi için de özen gösteriyor. Hamamın gönüllü bekçisi olan Kuş, tarihi yapının bir an önce restore edilerek, turizme kazandırılmasını istiyor. \'YOK OLMAMASI İÇİN KORUYORUM\' Tarihe ilgi duyduğunu belirten Kuş, tarihin yok olmaması için mücadele ettiğini söyledi. Kuş, Burası bir iş adamına ait özel bir mülktür. Benim kahvehanem tarihi hamamın yanında bulunuyor. Ben 30 yıldır burada kahvehane işletiyorum. Ben tarihini bilen ve seven birisiyim. İmkânlarım çerçevesinde tarihi dokuya birilerinin zarar vermemesi için mücadele veriyorum. Burası benim kendi evim gibi. Hamamın yanındaki alana çiçekler ektim. Önceden buralarda tinerciler yatan kalkardı, köpek ölüleri vardı. Gece gündüz çalıştım. Bu hamam benim gözümde çok yaşlı ve bakıma muhtaç bir insan gibi. Dolayısıyla kendisini koruyamaz. İşte ben onun yok olmaması için koruyorum? dedi. DÜĞÜN FOTOĞRAFÇILARININ İLGİ ODAĞI OLDU Tarihi hamamın yer aldığı sokağın dar oluşu nedeniyle düğün fotoğrafçılarının da ilgisini çektiğini kaydeden Kuş, Hamam ile yanındaki en dar sokağa ilgi her geçen yıl artıyor. Önceden kimsenin yaklaşmadığı hamam çevresinde şimdi yeni evlenecek çiftler gelerek, düğün fotoğrafı çektiriyor diye konuştu. Düğünleri öncesi tarihi hamam önünde fotoğraf çekinilen genç çiftler ise, tarihi mekânlarda mutluluklarını fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirdiklerini söyledi, tarihi yapıların mutlaka korunması gerektiğini de vurguladı.