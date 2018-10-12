(Görüntülü) 'İletişim Ekimi', ünlü konukları ağırlayacak

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ve 15-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek \'İletişim Ekimi\' isimli etkinlik kapsamında ünlü isimler Düzce\'ye gelerek iletişim konusunda ki tecrübelerini aktaracak.



Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu öğrencileri İletişim Ekimi adı altında bir etkinlik düzenlediler. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde son dönemin en önemli konusu olan iletişim konusunda ünlü isimler tecrübelerini aktaracaklar. Sinema, tiyatro, medya, gazetecilik, sanat dünyası, hizmet sektörü ve akademik alanda ünlü isimlerin katılacağı etkinlik 15-19 Ekim tarihleri arasında 4 gün sürecek.



İletişim Ekimi etkinliği hakkında bilgiler veren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, \"İletişim çağımızın hem sorunu hem çok önemli bir nimeti. Bizde buradan hareketle ünlü konuklarımızın olacağı, akademik bilgi paylaşımı ile birlikte çok farklı atölye çalışmaları ile canlı biçimde geçireceğimiz bir 4 gün hayal ettik. 15-19 Ekim tarihleri arasında da özellikle Gölyaka Meslek Yüksekokulumuz Halkla İlişkiler Bölümü liderliğinde bir etkinlik tasarladık. Ümit ediyorum ki hem akademik bilgiyi sahadan yapılacak olan söyleşilerle ünlü konuklarımızın katılacağı çok güzel bir 4 gün geçireceğiz. Ünlü konuklarımız var program içerisinde. Hülya Koçyiğit’i burada ağırlamayı planlıyoruz. Duayen Haldun Dormen ve tanışmak için can attığımız hocamız Betül Mardin’i ağırlayacağız. 19 Ekim’de son gün. Yine Gölyaka Meslek Yüksekokulumuzun hocaları ve öğrencileri ile birlikte hazırladığı kitaba da son söz yazmış olan sevgili Can Yılmaz’ı ve Zafer Algöz gibi kıymetli tiyatro sanatçılarını burada ağırlayacağız. Daha başka sürprizler olacak ancak onları söylemiyim. Sürprizleri görmek isteyenler Ekim ayında Düzce’de olsunlar. Hem Ekim ayına denk gelmesi hem de iletişim ekilen bir kavram. Hani ne ekersen onu biçersin türünden aslında iletişim bilgileri ekilen bir kavram. Bu yüzden adını İletişim Ekim’i koyduk\" dedi.