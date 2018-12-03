(Görüntülü) İleri teknolojili botlar düzensiz göçün önüne geçecek

Alparslan ÇINAR- Aslı DURAN ANTALYA, (DHA) TÜRK Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın 105 adet ileri teknolojili bot ihalesini alan Ares Tersanecilik\'in Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu, Bu botlar kendi alanlarında dünyanın en ileri teknolojisiyle donatılmış olacak. Türk karasularının hemen her yerinde olacak bu botlar. Böylece düzensiz göçün önüne de büyük ölçüde geçilmiş olacak dedi. Antalya Serbest Bölge\'de faaliyet gösteren Ares Tersanecilik, geçen yıl Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın ihtiyacı olan botları ve süratli karakol botlarının teslimatını gerçekleştirdikten sonra yeni projelerle çalışmalarını sürdürdü. Ares Tersanecilik bu kez Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na hizmet verecek. Ares Tersanecilik Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu, ileri teknolojiyle donatılmış 105 adet sahil güvenlik botunun ihalesine giren 5 firmadan biri olduklarını ve ihaleyi kazandıklarını söyledi. Olabildiğince kısa sürede 105 botu üreterek, Türk karasularının güvenliği için Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na teslim edeceklerini kaydeden Kalafatoğlu, Bu botlar kendi alanlarında dünyanın en ileri teknolojisiyle donatılmış olacak. Türk karasularının hemen her yerinde olacak bu botlar. Böylece düzensiz göçün önüne de büyük ölçüde geçilmiş olacak dedi. ANTALYA\'DAN CUMHURİYET TARİHİNİN İHRACAT REKORU Dünyada en fazla ülkeye gemi ihraç eden birkaç şirketten biri olduklarına dikkati çeken Kerim Kalafatoğlu, başta Körfez ülkeleri olmak üzere Afrika, Avrupa ve Güney Amerika\'nın da kapsam dahilinde olduğu çok sayıda ülke ile yeni iş olanakları üzerinde görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Dünyada gemi inşa sektörünün krizden kurtulmaya çalıştığı bir dönemde, Ares\'in ihracat rekorları kırdığını da ifade eden Kerim Kalafatoğlu, şöyle konuştu Gemi inşaat sektörü bütün dünyada bir krizden uyanmaya çalışıyor. Bu kriz maalesef Türkiye\'nin inşa sektörünü de etkilemiş durumda. Biz son yıllarda yaptığımız atılımlarla dünyanın kendi ölçeğinde en büyük birkaç kontratını getirebildik. Son dönemlerde Antalya\'da Cumhuriyet tarihimizin gemi ihracat rekorlarını kırmış bir şirketiz. Dünyada en fazla ülkeye askeri gemi ihracatı yapan tek firmayız. Antalya\'da açıklanan ihracat rekortmeninin yüzde 35 üzerinde ihracatımız var. Batı Akdeniz\'in en büyük ihracatçısıyız diyebiliriz. Yakın zamanda kapasitemizi yüzde 60 oranında yükseltmiş olacağız.