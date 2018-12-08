(Görüntülü) İleri sürüş eğitimi alan ambulans şoförleri, gösteri yaptı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de 112 Acil Servis ambulans şoförleri, aldıkları ileri sürüş teknikleri eğitimlerinin ardından gösteri yaptı.



112 Acil Servis ambulans şoförleri, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında aldıkları ileri sürüş teknikleri eğitimlerini, Sazova Mahallesi\'ndeki Yeni Eskişehir Stadı otoparkında gerçekleştirdikleri gösteriyle vatandaşlara sundu. Ambulans şoförleri ilk önce sıkışık trafikte ambulansların ilerlemesini canlandırdı, ardından slalom gösterisi yaptı.



Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, \"Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında ambulans ileri sürüş teknikleri şovunu düzenledik. 4\'ü erkek 1\'i kadın olan 5 ambulans sürücümüz ile 1 motosiklet sürücümüz aldıkları ileri sürüş teknikleriyle bir kısa şov gerçekleştirdi\" dedi.