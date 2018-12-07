(Görüntülü) İlçe Protokolü, ASAT Ampute Futbol Takımı'yla karşılaştı

Levent YENİGÜN KEMER (Antalya), (DHA) Antalya\'nın Kemer ilçesinde, Kemer ilçe protokol üyeleri, Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında ASAT Spor Ampute Futbol Takımı ile özel maç yaptı. Karşılaşmayı 5-4\'lük skorla ampute takımı kazandı. Kemer Kaymakamlığı\'nın organizasyonunda ilçe protokolü üyeleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Ampute Takımı sporcuları özel müsabakada karşılaştı. Organizasyona Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, Kemer Başsavcı Veli Ecir, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Orhan Salman, Sahil Güvenlik Komutanı Seyir Astsubay Kıdemli Başçavuş Ulvi Gören, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, Vergi Dairesi Müdürü Harun Kara ve daire müdürleri katıldı. Çekişmeli geçen maçı 5- 4 ASAT Spor Ampute Takımı kazandı. Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar organizasyon ile ilgili olarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçe genelinde düzenlediğimiz bir dizi aktivite kapsamında ASAT Spor Ampute Futbol takımı ve protokol üyeleri özel maç yaptı. Biz tabi daha amatör bir ruhla çıktık sahaya ama maşallah arkadaşlarımız çok çok iyi bir performans sergiledi. Adeta bizi sahadan sildiler. Maçı tabii hak eden almış oldu böylece. Önemli olan burada oynamaktı. Engelli vatandaşlarımızın, bir saatliğine bile olsa yaşadıkları hayat koşullarını daha iyi anlayabilmemiz, onların yaşam tarzları hakkında toplum nezdinde bir nebze olsun farkındalık yaratma amacındaydık açıklamasını yaptı.