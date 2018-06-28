(Görüntülü) İKÜ, 20'nci dönem mezunlarını verdi

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Üniversitesi’nin (İKÜ) mezuniyet töreni Sinan Erdem Spor Salonu\'nda gerçekleşti. Törende 3 bin öğrenci kep atarken, 12 binden fazla aile de bu özel günde çocuklarını yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak oldu.





İKÜ’nün 20\'nci dönem mezuniyet töreninde 8 fakülte ve 3 meslek yüksekokulundan 3 bin öğrenci kep attı. Uluslararası öğrenci sayısı yüksek üniversitelerden biri olan ve bu yıl da 31 ülkeden 113 uluslararası öğrenciyi mezun eden İKÜ’den bugüne kadar 25 binin üzerinde öğrenci mezun oldu.





Törenlerin açılış konuşmalarını İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel ile İKÜ Öğrenci Konseyi Başkanı ve İktisat Bölümü öğrencisi Ata Ertuğrul yaptı.





\"20 BİNİ AŞKIN ÜYESİ BULUNAN BİR AİLEYİZ\"





Üniversitenin tarihi hakkında bilgi vererek, geniş bir aile olduklarının altını çizen İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç, \"1997\'de Şirinevler yerleşkesinde 3 fakülte ve 2 meslek yüksekokulunda 157 öğrenci ile eğitim yolculuğumuza başlamıştık. Kültür Koleji Eğitim Vakfı tarafından kurulan üniversitemiz bugün 8 fakültesi, 3 meslek yüksekokulu, 2 enstitüsü, öğrencileri, mezunları, akademik ve idari kadrosuyla 20 bini aşkın üyesi bulunan bir ailedir\" dedi.





\"DEĞERLERİMİZDEN 21 YILDIR ÖDÜN VERMİYORUZ\"





İKÜ\'nün 21 yıldır ödün vermeden koruduğu değerleri olduğunu söyleyen Dr. Akıngüç Günver, \"Atatürkçülük, Cumhuriyet kazanımlarına sadakat, farklılıklara, insan haklarına ve demokrasiye saygı, barışçıl yaklaşım, topluma ve çevreye duyarlılık, bunlardan yalnızca birkaçıdır. Bizim amacımız bu değerleri metin üzerinde değil yaşamın içinde gelecek kuşaklara aktarabilmek\" ifadelerini kullandı.





\"BİZ SİZLERE ÇOK GÜVENİYORUZ\"





Öğrencilere geleceğe dair nasihatler de veren Dr. Akıngüç Günver, \"Dünyanın daha iyi bir yer olması için emek verirken umutsuzluktan söz etmeyin; kötümserlik bizi hiçbir yere taşımaz. Koşullar ne olursa olsun, dünyanın iyi bir yer olabileceğine dair inancınızı, umudunuzu koruyun. Biz, sizlere çok güveniyoruz\" diye konuştu.





PROF. DR. GÜZEL: MEZUNİYETLER, YENİ BAŞLANGIÇLARIN İLK ADIMIDIR





İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel ise \"Mezuniyet törenlerinde öğrenciler, aileler ve biz üniversite mensupları için farklı bir duygu yoğunluğu oluyor.Yıllarca harcanan emeklerin karşılığını görmek, hepimiz için mutluluk ve gurur vericidir. Mezuniyet törenlerini veda havasında değil yeni bir başlangıcın ilk adımı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.





\"BİRBİRİNİZE DESTEK OLUN; UNUTMAYIN, SÜREKLİ BAŞARI MÜMKÜN DEĞİLDİR \"





Öğrencilere iş hayatında karşılaşacakları zorluklar için tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. Güzel, \"Her zaman birbirinizin destekçisi, yardımcısı olacağınıza inanıyorum. Şimdi yeni bir adım atma zamanı, hiçbir şeyin size bu adım atmaktan alıkoymasına izin vermeyin. Uzun ince bir yol bu.Bu yolda size en iyi gibi görünen fırsatı yakalamak için vakit harcarken, en doğru fırsatı kaçırabilirsiniz. Dünyanın ve ülkemizin içinden geçmekte olduğu ekonomik, politik ve sosyal süreçleri dikkate alarak güçlüklerle karşılaşabileceğinizi, sürekli başarının mümkün olmayacağını aklınızda tutun\" dedi.





ERTUĞRUL: YEMİN ETTİĞİMİZ MESLEKİ DEĞERLERDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ





Öğrenci Konseyi Başkanı ve İktisat Bölümü öğrencisi Ata Ertuğrul da, \"Atatürk ilke ve inkılaplarından, bizi biz yapan manevi değerlerden, şanlı tarihimizden, yemin ettiğimiz ve söz verdiğimiz mesleki değerlerden asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bizler, \'Bir gün söylediklerim, bilim ile ters düşerse bilimi tercih ederiz\' diyen büyük önderin \'Bütün ümidim gençliktedir\' diyerek vazifelendirdiği bireyleriz. Bizleri, bu çatı altında birleştiren ve donatan Akıngüç ailesine, yıllar boyu özveri ve bilgi birikimlerini aktaran birbirinden değerli hocalarımıza, her zaman anlayışla yanımızda olan idari kadromuza minnet ve saygılarımı sunuyorum\" diye konuştu.