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(Görüntülü) İkinci kez soydukları kafenin güvenlik kamerasına yakalandılar

Sinan KABATEPE ZONGULDAK-(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hırsızlık yaptıkları kafeyi ikinci kez soyan iki şüpheli, polis tarafından yakalandı

17 Ekim 2018 19:58

Sinan KABATEPE ZONGULDAK-(DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde hırsızlık yaptıkları kafeyi ikinci kez soyan iki şüpheli, polis tarafından yakalandı. Güvenlik kamerasında parmak izi çıkmaması için kasayı ıslak mendille sildikleri görülen hırsızlar, tutuklandı. Olay, geçen çarşamba günü gece saatlerinde sahil bandında bulunan kafede meydana geldi. Gece, motosikletle kafeye gelen iki kişi, güvenlik kameralarını fark ettikten sonra bir süre dışarıda bekledi. Zaman zaman kameraya bakan iki şüpheli, kafenin önünde oturduktan sonra üst kattan içeri girdi. Ardından kasaya yönelen iki kişi, güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi. Kasadaki paraları alan şüpheliler, ıslak mendiller parmak izlerini silmeye çalıştı. Polis ekipleri, kameraları inceledikten sonra yaptığı çalışmada iki şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin kafeyi 6 ay içinde ikinci kez soydukları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler \'nitelikli yağma\' suçundan tutuklandı.

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