(Görüntülü) İkinci İstanbul Karagöz Festivali öğrencileri Karagöz ile buluştu

Selin GÜRSEL – Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) – İKİNCİ İstanbul Karagöz Festivali, Türkiye\'nin farklı bölgelerinden gelen Karagöz sanatçıları ile birlikte çeşitli etkinliklerde gençlerle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda festivale ev sahipliği yapan İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde Genç Karagöz’cüler Atölyesi ile ‘Somut Olmayan Kültürel Miras: Karagöz’ söyleşisi düzenledi. İkincisi düzenlenen Karagöz Festivali, bu yıl İstanbul Rumeli Üniversitesi\'nde öğrenciler ve tüm Karagöz severlerle buluşmaya devam ediyor. 15-16-17 Ekim tarihlerinde Silivri - Mehmet Balcı Yerleşkesinde gerçekleşen festivalde söyleşiler, gösteriler ve atölye çalışmaları yapılıyor. Üniversitede festivalin ilk gününde düzenlenen Genç Karagöz’cüler Atölyesi ile lise öğrencileri Karagöz sanatını daha yakından tanıdı. Ardından gerçekleşen ‘Somut Olmayan Kültürel Miras: Karagöz’ söyleşisine Karagöz Sanatçısı Alpay Ekler, Akademisyen Nazlı Miraç Ümit, yazar yönetmen Yetkin Yüksel, yazar yönetmen ve oyuncu Savaş Aykılıç katıldı. Söyleşinin ardından öğrenciler Ekler’in Karagöz gösterisini izledi. “KÜLTÜRÜMÜZDEKİ TEMEL UNSURLARI ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ” İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Oğuz Özyaral, “Bu festivalin ve bugünkü etkinliğin temel amacı sosyo-antropolojik ve sosyo-kültürel boyutuyla dünden bugüne Türk kültürünü gençlere öğretmek. Biz de üniversite olarak bu büyük festivalin yüklenicilerinden biri olarak görev yapıyoruz. Bölgedeki liselere atölyeler düzenliyoruz. Karakterleri tanımak, karakterin dünden bugüne iletişimdeki rolü, Türk toplumundaki yeri ve kültürümüzdeki temel unsurları anlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu. “YENİ KARAGÖZ KARAKTERLERİ OLUŞTURULACAK” Festival kapsamında iki yeni atölye yapacaklarına da değinen Özyaral, “Bir tanesi grafik tasarım öğrencileri için hazırlandı. Yeni Karagöz karakterleri oluşturulacak. Dolayısıyla üniversitemiz bir ilki hazırlamış olacak. Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileriyle de mesleklerinde bu karakterleri minik yavrularımıza nasıl aktarabileceğimize dair bir atölye yapacağız” dedi. “HAYALİN YAŞI OLMAZ” Karagöz’ün tarihi hakkında bilgi veren Karagöz Sanatçısı Alpay Ekler, “Hayalin yaşı olmaz. Karagöz şu gün doğdu, şöyle ortaya çıktı diyemeyiz. Halk kültürünün hiçbir unsuruna bunu söyleyemeyiz. Başka isimlerle 9’uncu yüzyıla kadar gidebiliyoruz ama o Karagöz müydü, bilmiyorum. Bir şairin Karagöz için yazdığı bir gazel var, ona bakacak olursak 15’inci yüzyılın sonlarında bu ismi yavaş yavaş aldığını görüyoruz” ifadelerini kullandı. “BİZ SİNEMANIN ATASIYIZ” “Toplumumuz buna ilgi gösteriyor, sadece karar verici noktadakilerin bu ilgiye cevap vermesi lazım” diyen Ekler, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu etkinliklerin uluslararası düzeylere taşınmasını ümit ediyoruz. Çünkü Karagöz’ün çok akrabası var. Mesela böyle usta çırak ilişkisiyle ve birilerinin özel çabalarıyla iş yapan bir Yunanistan var. Arap dünyasında ‘Biz bunu yeniden keşfedelim’ diye bir kalkışma var. Zaman içerisinde usta-çırak ilişkisinde bir kopuş olmuş, onların da bir an önce toparlanmasını temenni ediyoruz. Onun dışında Çin, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde de var. Zaten biz Karagöz’ü gölge oyunu olarak tanımlamıyoruz. Çünkü resimler renkli olarak yansıtılıyor, o bir gölge değil. Hayal oyunu ya da Karagöz oyunu demeyi tercih ediyoruz. Biz sinemanın atasıyız.” “ÇOK MESLEKTAŞIMIZ VAR, NADİR DEĞİLİZ” Karagöz sanatıyla tesadüfen tanıştığını ve yaklaşık 18 senedir bu işle ilgilendiğini ifade eden Ata Camuz, “Usta çırak ilişkisiyle bugünlere geldim. Asıl ustam Alpay Ekler’e ve birçok ustaya yardım ettim. Şu anda bununla ilgilenen çok meslektaşımız var, nadir değiliz yani” Son 3-4 yıldır Karagözle veya kuklayla ilgili inanılmaz çalışmalar olduğunu kaydeden Camus, “Eskiye nazaran rağbet biraz düşmüştü. Ama şu an daha fazlayız ve daha fazla insana ulaşıyoruz. Mesela bu festival ile 100 bin çocuğa ulaşmak hedeflendi. Bundan önce Mersin’de festivaldeydik, buradan sonra da yine festivallerde olacağız. Ustalarımızın ve derneklerin bu konuda büyük çabası var” diye konuştu. “ATÖLYEDEN SONRA DAHA FARKLI BİR GÖZLE BAKMAYA BAŞLADIM” TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi, 11’inci sınıf öğrencisi Utku Tuncel, “Karagöz oyununu daha önce duymuştum ama burada daha güzel bir şekilde anlattılar. Atölyede de bize şablonlar ve deriler verildi. O derilerin üzerine Hacivat yada Karagöz resimlerinden birini çizdik ve boyadık. Daha önce Karagöz gösterisi izlemiştim ama atölyeden sonra daha farklı bir gözle bakmaya başladım” dedi.