(Görüntülü) İki kez inme geçirdi şimdi merdiven çıkıyor

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- Bir ay arayla iki kez beyin kanamasına bağlı felç geçiren 45 yaşındaki Armağan Erdoğan, konuşma ve yürüme fonksiyonlarını kaybetti. Geçirdiği zorlu ameliyatlar sonrası Nörorehabilitasyon ve Robotik Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören Erdoğan, şimdilerde merdiven çıkabiliyor. İstanbul’da uluslararası faaliyet gösteren bir şirkette çalışan bir çocuk annesi, 45 yaşındaki Armağan Erdoğan, geçtiğimiz eylül ayında yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi. Bir ay sonra ikinci kez aynı teşhisle hastaneye kaldırılan genç kadın, yürüme ve konuşma fonksiyonlarını kaybetti. Gerçekleştirilen cerrahi operasyonun ardından Memorial Şişli Hastanesi Nörorehabilitasyon ve Robotik Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri başlayan Erdoğan, 2 aylık sürecin ardından yürümeye başladı. Artık merdiven dahi çıkabilen genç kadın yaşadığı mutluluğu paylaştı. \"BİLİNCİM KAPALIYDI YÜRÜYEMİYORDUM\" Vücudunun sol tarafının felç nedeniyle işlevini kaybettiğini dile getiren Armağan Erdoğan, “Geçtiğimiz eylül ve ekim aylarında bir ay arayla iki kere yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdim ve iki kere ameliyat oldum. Buraya geldiğimde bilincim kapalıydı, yürüme yetimi kaybetmiştim, vücudumun sol tarafında hasar vardı ve sol bacağım ve kolum çalışmıyordu. İki üç günde bütün hafızam geri geldi. Tedavinin ardından artık yürümeye başladım, son iki gündür de merdiven inip çıkabiliyorum. Şükürler olsun çabuk atlattığımı düşünüyorum” dedi. \"AİLE HAYATINI ÇOK ÖZLEDİM\" 50 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu ifade eden Erdoğan, “Şu anda çok mutluyum. Hastalığı atlattığımı ve bir daha bu süreci yaşamayacağımı umuyorum. Yaklaşık 50 gündür tedavi görüyorum. Yaşadığım gelişmeyi bir mucize olarak tanımlıyorum. Eve gitmeyi, oğluma ve aile hayatıma bir an önce kavuşmayı istiyorum. Yeniden araba kullanmak en çok istediğim şeylerden biri. Ailemle eskisi gibi eğlenceli aktiviteler yapmayıda çok özledim” diye konuştu. \"YAKINDA İŞİNE GERİ DÖNECEK\" Beyin kanamasının artık yalnızca ileri yaşta değil 65 yaş altındaki kişilerde de oldukça sık görüldüğünü belirten Memorial Şişli Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Çakar, \"Beyin kanaması inmenin bir çeşididir. Armağan Hanım, beyin kanaması geçirmiş, ardından durumunu toparlamış ve bir başka beyin kanamasından sonra komaya girmişti. Durumu stabilleşince onu rehabilitasyona aldık. Geldiğinde yatağında sadece yatabiliyor, kısıtlı bir iletişim kurabiliyor ve eliyle kolunu etkin bir şekilde kullanamıyordu. 2 aylık süreç içinde kendi kendine kalkıp yüzünü yıkayabilecek düzeye geldi. Saç ve yüz bakımının yanı sıra makyajını da kendi yapabiliyor. Yürüyebiliyor ve merdiven inip çıkabiliyor. Hastamız fizik tedavi desteği almaya devam edecek ve sonrasında da normal iş yaşamına dönebilecek” ifadelerini kullandı. \"İNME YÜZDE 80 ÖNLENEBİLİR\" İnmenin yüzde 80 oranında önlenebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Engin Çakar, uyguladıkları rehabilitasyon süreci hakkında şunları söyledi: \"İnme geçiren hastaların tedavisine ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi sonuçlar elde ediyoruz. Yoğun bakım süreci biter bitmez devreye giriyoruz. Tedavideki başarıda hastanın yaşı da belirleyici bir rol oynuyor.İnme, tansiyon ve şeker gibi yüzde 80 önlenebilir rahatsızlıklar nedeniyle ortaya çıkıyor. Gerekli önlemler alındığında yüzde 80 oranında risk azaltılabiliyor. Türkiye\'de beyin hasarı ve inmede, dünyada ne yapılıyorsa, merkezimizde de aynı imkanları hastalarımıza sunuyoruz. Beyin hasarı tedavisinde, hastayı, genel durumu stabilleşince yoğun bakımdan hemen sonra rehabilitasyon sürecine alıyoruz. Burada, yutma ve solunum ile el kol kullanımı ve yürüme potansiyelinin değerlendirilmesi yapılıyor. Bunun sonrasında da uygun fizik tedavi protokollerine başlıyoruz.\"