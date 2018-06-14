(Görüntülü) İki kaburga arasından gerçekleştirilen ameliyat ile sağlığına kavuştu

Buse ÖZEL - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) 53 yaşındaki Özcan Çolak, çocukken geçirdiği bir kaza sonucunda sağ bacağını kaybetti. Çolak, yıllar sonra kalp hastası oldu. Yaklaşık 1 yıl önce de geceleri uyuyamayacak, yatakta yatamayacak kadar şikayetleri ağırlaştı ve aort kapağının değiştirilmesi gerektiği ortaya çıktı. Ancak koltuk değnekleri ile yürüyebildiği için göğüs bölgesinde büyük bir kesi olması sonucunda göğüs kemiğinin ayrışması tehlikesi vardı. Bu nedenle birçok uzman ameliyatı riskli buldu. Çolak, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Doç. Dr. Mehmet Kaya tarafından uygulanan teknik ile iki kaburga arasından, enine yapılan 6 cm\'lik daha küçük bir kesi ile ameliyat edildi ve sağlığına kavuştu. \"YAYGIN TEKNİK KULLANILSAYDI GÖĞÜS KEMİĞİNİN AYRIŞMASI RİSKİ VARDI\" Ameliyatı gerçekleştiren Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden Doç. Dr. Mehmet Kaya yaygın olarak kullanılan klasik ameliyatın riskini şöyle anlattı: \"Klasik yöntemle kalp kapak değişimi göğüs ön kemiğinin açılıp yaklaşık 20 cm\'lik bir kesi ile yapılan ameliyat türü. Koltuk değneği ile yürüdüğünüz zaman kemik yerinden oynayabiliyor. Bu hastalarda nefes darlıkları oluşuyor. Göğüs kafesini açtığınız zaman bu da fazladan hasta kapasitesini zorlayan bir işlem. Bütün bunları değerlendirdiğimizde hasta sadece kalp ile değil akciğer, böbrek ve diğer organlarıyla da etkileniyordu. Bu tür ile hastanın en az seviyede etkilenmesi sağlandı.\" İKİ KABURGANIN ARASINDAN GİRİLEREK AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ Hastanın iki kaburga arasından girilerek aort kapağının değiştirilmesi ameliyatına uygun bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Kaya, sözlerine şöyle devam etti: \"Hasta ameliyatın ardından, 1 hafta içinde 8 kilo kaybetti ve yürümeye başladı. Bu teknik ile hastalar ameliyat sonrası sırt üstü yatmak mecburiyetinde kalmıyor ve istediği gibi hareket edebiliyor. Göğüs korsesi kullanmak zorunda kalmıyor. Bu yaş grubunda 2 kaburga arasından ameliyat çok sık yapılan bir işlem değil çünkü protez kapak kullanıyoruz.\" \"HASTA SIRT ÜSTÜ YATAMAYACAK HALE GELMİŞTİ\" Hastanın geldiğinde ödemlerden dolayı yatamadığını ve ciddi şekilde yaşam konforunun etkilendiğini söyleyen Doç. Dr. Kaya, \"Hastamız 53 yaşında ve çocukken geçirdiği bir kaza sonucu sağ bacağını kaybetmiş. Orta yaşlarda ise nefes darlığı şikayetleri başlamış. Yaklaşık 10-15 yıl da takip edilmiş hastalığı. Son birkaç yıldır ise hasta 118 kiloya ulaşmış ödemlerinden dolayı ve sırt üstü yatamayacak hale gelmiş. Bu şikayetler ile hastaneye başvurduğunda hastaya aort kapak değişim denilen bir ameliyat önerilmiş fakat hastanın bir bacağının olmaması ve kilolu olmasından dolayı ameliyatın ön göğüs kemiği kesilerek yapılamayacağı ya da yapılsa dahi risk arz edeceğinden dolayı farklı bir teknik uygulamak üzere meslektaşlarımız hastayı bize yönlendirdi.\" \"ÇOCUKLARIM DURUMUMA ÜZÜLÜYORDU\" Daha önce birçok doktora giden hasta Özcan Çolak ise kendisini çok iyi hissettiğini, sıkıntılarının ameliyattan sonra kaybolduğunu belirtti ve şunları söyledi: \"Nefes alamıyordum, tıkanıyordum, gece yatamıyordum, uyuyamıyordum. Hep oturuyordum ve stres yaşıyordum. 10 metre yürüdüğüm zaman dahi tıkanıyordum. Çocuklarım da üzülüyordu durumuma. Gitmediğim doktor kalmamıştı.\"