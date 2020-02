(Görüntülü) İki bacağını kaybeden ve dolandırılan Canan artık yürüyor

İSTANBUL, (DHA) – KÜÇÜKLÜĞÜNDE geçirdiği kaza sonrasında bacaklarını kaybeden ve 3 yıl önce de protez bacak yaptırmak istersen dolandırılan 22 yaşındaki Canan Kılıç Esenyurt Belediyesi\'nin yardımıyla protez bacaklarına kavuştu. Kılıç, artık sağlıklı şekilde yürüyor hatta koşabiliyor. Esenyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sağlıklı yaşam yürüyüşüne katılan Canan Kılıç, 9 yaşında geçirdiği kaza sonucu iki bacağını da kaybetti. Bacaklarını kaybetmesi sonucu yaşamını büyük ölçüde etkileyen bu durumdan kurtulmak isteyen Kılıç, yaklaşık 3 sene önce bir şahıs vasıtasıyla protez bacak yaptırmak istedi. Siparişi alınan, bacaklarının kalıpları çıkartılan Canan’ın protez bacaklarını yapacağını söyleyen kişi, parasını aldıktan sonra kayıplara karıştı. O dönem babasını da kaybeden Canan’ın imdadına Esenyurt Belediyesi yetişti. Canan ile iletişime geçen belediye, Canan’a yeni protez bacak yaptırdı. Protez bacaklarına kavuşan ve yürüyüşe onlarla katılan Canan, 3 kilometre boyunca hiçbir sıkıntı yaşamadı. “SANKİ BEDENİMDE KENDİ AYAKLARIM VARMIŞ GİBİ RAHAT YÜRÜYORUM” Kötü dönemler geçirdiğini söyleyen Canan Kılıç, \"Allah\'ım başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Şu an çok güzel yürüyebiliyorsam onun sayesinde. Çöpe atılan ayaklarım tahtadandı, yürüyemiyordum. Şimdi sanki bedenimde kendi ayaklarım varmış gibi rahat yürüyorum\" dedi. “PARAMI ALDIKTAN SONRA ORTADAN KAYBOLDU” Dolandırıldığı süreci ve sonrasını anlatan Kılıç, \"Rahmetli babamla bacaklarımı yaptırmak için sipariş verdik. Her cumartesi gidiyorduk. Hatta prova yaptırdık, kalıplarım dükkanda duruyordu. Ama beni dolandıran şahıs herhalde benim kalıplarımı satmış. Paramı da aldıktan sonra ortadan kayboldu. Babam ölümüne bir hafta kala, kapısının altına kağıt koymuş, ‘Kızımın ayakları ne halde? Size ulaşamıyoruz’ diye. Arayıp soran olmadı\" diye konuştu. “BENİ BIRAKSANIZ KOŞACAK DERECEDEYİM” Sesini duyurduktan sonra telefonlar geldiğini dile getiren Kılıç, “Başkanımız bir baba gibi arkamızda durduğu için ben kimseye minnet duymadım. Şu an çok mutluyum. 2 buçuk senedir platin kırılıyordu, ben bantlıyordum. Arkadaşlarımın yanına gidemiyordum. Bu park benim çocukluğumun geçtiği yer. Şu an çok güzel bir duygu. Beni bıraksanız koşacak derecedeyim\" dedi. “İŞİMİZ İNSANLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK” Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ise “Hem sağlıklı yaşam yürüyüşümüzü yaptık hem de kardeşimiz burada ayaklarını test etme şansı buldu. Kaplaması kaldı onu da yapınca tam bir bacak görünümünde yürüyeceği bir malzemeye kavuşmuş olacak. 3 kilometrelik bir yoldu yürüdüğümüz yol ve gayet rahat yürümüş. Pamuk gibi diyor. Biz sadece aracı oluyoruz. Yaptığımız bir şey yok. İşimiz insanların hayatını kolaylaştırmak\" ifadelerini kullandı.