(Görüntülü) İİT genel sekreteri Useymin: Mazlumların hakkını aramamız gerekiyor(2)

İstanbul DHA İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, \"Yapılmış olan bu haksızlıklara karşı mahkemeye gidip mazlumların hakkını aramamız gerekiyor.\" dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı öncesi düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi Hazırlık Toplantısı devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'ndan sonra konuşan Useymin, zirve dolayısıyla Türkiye\'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a, teşekkür etti. \"Bütün bu eforlar için bütün kalbimle teşekkür ederim\" diyen Useymin, \"Filistin halkına da teşekkür ederim. Onlarca kişi yaralandı. Çok kişi katledildi. Kudüs\'ün ne kadar değerli olduğunu tekrar belirtmek isterim. İsrail bunu özellikle yaptı. Stresi arttırarak yapmış olduğu çok kötü katliamı gördük. İsrail, ABD elçiliğinin açılmasıyla bunu vesile olarak gördü\" şeklinde konuştu. İsrail\'in Filistin\'de yaptığı katliamın kabul edilebilir olmadığını söyleyen Useymin, \"İnsan hakları mahkemelerinin bir araştırma konseyi oluşturmaları gerektiğini burada belirtmek istiyoruz. Yapılmış olan bu haksızlıklara karşı mahkemeye gidip mazlumların hakkını aramamız gerekiyor. Bundan dolayı Filistin devletini desteklememiz çok normal. Bunu özellikle BMGK\'deki daimi üye ülkelerinin karşısında gündeme getirmemiz gerekiyor. Büyükelçiliğin bu karar sonunda Kudüs\'e taşınması kabul edilebilir değil. Bunun, daha önceden alınmış bütün kararlara karşı bir karar olduğunu söylüyoruz.\" dedi.