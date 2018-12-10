(Görüntülü) İhtiyaç sahipleri için 'ağaçlara mont' giydirdiler

Enis Tabak (DHA) - Kosova\'da bir grup öğrencinin girişimiyle \'Sizin için bir, birileri için çok\' sloganıyla başlattıkları mont toplama girişimi büyük ilgi gördü. Kosova\'nın Prizren kentinde bir grup üniversite öğrencisi tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan \'Sizin için bir, birileri için çok\' kampanyasında, 300\'ün üzerinde mont toplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu Kosova\'da gençlerin başlattığı kampanya kapsamında toplanan montlar, Ankara Parkı\'ndaki ağaçlara giydirildi. İhtiyaç sahiplerine elden vermek yerine böyle bir girişimde bulunmak istediklerini belirten üniversite öğrencisi Afrim Krasniçi, \'insanlığın ölmediğini? hatırlatmak istediklerini söyledi ve ekledi ?İhtiyaç sahibi ailelere eşya hediye etmek için bir inisiyatif aldım. Böyle bir girişim aslında Avrupa\'da bazı kentlerde gerçekleşti. Ben de düşündüm, dedim ki ?Neden bunu Prizren\'de de yapmayalım? Sosyal medya üzerinden bu duyuruyu yaptığım zaman çok büyük bir destek aldım. Başka kentlerden de destekler geldi. Yani bu faaliyet diğer kentlerde de başlatılabilir. Gerçek anlamda biz gençler Kosova\'nın geleceğiyiz, bu yüzden daha yaratıcı olmamız ve katkımızı sunmalıyız Vatandaşlar gün boyu parkta kurulan standa giymedikleri montları götürerek teslim ettiler.