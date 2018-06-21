(Görüntülü) İguana ve kurbağayı aynı kafeste besliyor

Gökhan İÇKİLLİ- Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Petshopcular ve Evcil Hayvan Besleyenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Burak Şahinkaya, Afrika kökenli otçul iguana ile etçil Bufo Bufo cinsi kurbağayı aynı cam kafes içinde besliyor.



Petshop işletmecisi de olan Burak Şahinkaya, satın aldığı 2,5 yaşındaki iguana ile kedilerin saldırısından kurtardığı kurbağayı, aynı kafese koydu. Uzun süredir aynı kafes içinde yaşayan iguana ve kurbağanın birbirlerine zarar vermeden yaşamlarını sürdürmesi, görenlerin ilgisini çekti. Şahinkaya, Afrika kökenli iguanayı yasal yollarla ithalatını yapan bir toptancıdan 2,5 yıl önce aldığını, bufo bufo cinsi kurbağayı ise bir akşam eve giderken kedilerin saldırısından kurtardığını söyleyerek şöyle konuştu:



\"İguanaları çok seviyorum. Kendisi de zaten evcil hayvanım, satmıyorum. İşletmemde kendim bakıyorum. Kurbağayı da kedilerin avından kurtardım. Kedilere engel oldum, onu kurtararak aldım. Birkaç küçük yarası vardı, tedavisini yaptım iyi sonuç verdi ve her geçen gün iyileşmeye devam ediyor. Türkiye’de daha çok Akdeniz Bölgesi’nde görülüyor ve daha çok kırsal alanlarda yaşamlarını sürdürüyor.\"



Aynı kafes içinde beslediği hayvanlardan birinin etçil, birinin otçul olduğunu ifade eden Şahinkaya, \"Etçil olan ufak olduğu için otçul olanı yemiyor. Daha doğrusu öyle bir girişimleri de olmadı. Cam kafesin içerisinde arkadaşça geçiniyorlar. Kendilerine birer alan belirlediler ve kafesi bölgesel olarak paylaştılar. Kimse kimsenin alanına müdahale etmiyor. Anlaşarak geçiniyorlar. İguanaya ot ve türleri, kurbağaya solucan ve türevi etler vererek besliyorum. Uyumları ise görüp inceleyen insanların çok ilgisini çekiyor\" diye konuştu.