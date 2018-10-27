(Görüntülü) İGÜ CIRIEC'in genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptı

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE\'DEN bazı kooperatif örgütlerin de üyesi bulunduğu Uluslararası Kamu, Sosyal ve Kooperatif Ekonomisi Araştırma ve Bilgilendirme Merkezi’nin (CIRIEC) genel kurul toplantısı İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde (İGÜ) gerçekleşti. İGÜ’nün Türkiye komitesini oluşturduğu, bir sivil toplum kuruluşu olan CIRIEC uzmanlardan ve akademisyenleden meydana geliyor. Liberal piyasa ekonomisinin alternatifi olabilecek bir kamu, sosyal veya kooperatif ekonomisi yaratmayı amaçlayarak bilimsel çalışmalar ve profesyonellerle iş birliği yapıyor, ayrıca çeşitli Avrupa Birliği projeleri yürütüyor. CIRIEC’in 1947 yılında Belçika’da kurulan sosyal ekonomi ile ilgili uluslararası bilimsel bir kuruluş olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan İGÜ Rektörü ve aynı zamanda CIRIEC Türkiye Başkanı Prof. Dr. Burhan Aykaç, “Bizim üniversitemiz de burada Türkiye temsilcisi. Milli komitemiz ile geçen sene üye olduk. Sosyal ekonomi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Burada bu yılın son genel kurul toplantısını yaptık” dedi. “KATILIMIN ARTMASINI BEKLİYORUZ” Prof. Dr. Aykaç konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye cumhuriyeti sosyal bir hukuk devleti. Haliyle sosyal ekonomi CIRIEC’in ana konusu olduğu için bizi çok ilgilendiriyor. Üniversite olarak da sosyal ekonomiyle ilgili bundan sonra çeşitli organizasyonlar yapacağız, uluslararası toplantılar düzenleyeceğiz. Türkiye’den bütün kooperatif ve sosyal ekonomi kuruluşlarını davet ettik. 25 kadar kurumdan katılım oldu. Bu sayının gelecekte artmasını bekliyoruz” “DENEYİMLERİ PAYLAŞMAK ÇOK ÖNEMLİ” Ciriec Genel Müdürü ve Liege Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan Bernard Thiry, “Bütün uluslararası ortaklıklarımızı gözden geçirdik. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) içinde bir partnerliğimiz var. Ve tabi ki de özel sektörle sosyal ekonominin gelişmesi için farklı bağlantılarımız da olacak” diye konuştu. Bu konuda uluslararası beraberliklerin önemli olduğunu ifade eden Prof. Thiry, “Bizim için ülkelerin sosyal ekonomi, kooperatifler ve kamu ekonomisi alanında hem iyi hem de kötü deneyimlerini öğrenebilmek çok önemli. Zaten CIRIEC dünyanın her yerinde bu organizasyonları yapmaya çalışıyor. Bütün Amerika kıtasında, Japonya’da ve Avrupa’da üyelerimiz var. Biz de bu toplantıları dönüşümlü olarak farklı ülkelerde yapıyoruz. Toplanın gerçekleştiği ülkenin kendi gerçeklerini, pratiklerini de derinlemesine öğrenme fırsatımız oluyor” dedi. “BUNLAR BİZİM UNUTTUĞUMUZ ÖNEMLİ BAŞLIKLAR” CIRIEC’in toplumlardaki iktisadi ve ekolojik bozuklukları dikkate aldığını ifade eden İGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, “Temel aması aslında kamu örgütleri aracılığıyla kurulan fabrikalarla ya da mal ve hizmet üreten kuruluşlar aracılığıyla, sosyal adaleti sağlamak, piyasaya denge getirmek liberal piyasa ekonomisinin aşırılıklarını önlemek” diye konuştu. CIRIEC’in gelecek programı hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Öztaş , “İki yılda bir yapılan bilimsel toplantı, 2019 yılında Bükreş’te sürdürülebilirlik ve çevre problemleri temalarını işleyecek. Bunlar aslında bizim siyasal tartışmalar arasında unuttuğumuz çok önemli olan başlıklar. Anayasamızdaki sosyal devlet tanımlamasına da uyumlu ama bizde kooperatifçilik başta olmak üzere bu kamu, sosyal ve kooperatif ekonomileri hep cılız kaldı. Kamunun iktisadi teşebbüsleri özelleştirildi, sayıları azaldı. Dolayısıyla önemli bir boşluğa hitap edecek bir faaliyet alanına sahip bir yapılanmadır bu” dedi.