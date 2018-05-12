(Görüntülü) Iğdır'dan yola çıkan bisikletliler Kars'tan Samsun'a uğurlandı



Bedir ALTUNOK KARS, (DHA) 19 Mayıs Milli Mücadele Ruhunu canlandırmak için Iğdır\'dan Samsun\'a yola çıkan Dağcılık ve Bisiklet Spor Kulübü\'nün 6 üyesi Kars\'a ulaştı.



Iğdır Valisinden aldıkları Türk Bayrağını Samsun Valisine teslim etmek için Cuma günü yola çıkan Iğdır Dağcılık ve Bisiklet Spor Kulübü üyelerinin ilk durak yeri Kars oldu. Eksi36 Offroad Kulübü?nün de lojistik destek verdiği sporcular Kars girişinde karşılandı. Eskortlar eşliğinde yollarına devam eden sporcular Kars öğretmenevinde mola verdikten sonra ikinci durakları olan Artvin\'a doğru pedal çevirmeye başladı

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Sporculardan Volkan Şenocak, Amacımız, bundan 99 yıl önce Samsun?da atılan ilk adımla milli mücadele meşalesini yaktığımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor. Bizlerde bu mücadele ruhuna saygımızı göstermek için yapabildiğimiz en iyi iş olan bisiklet sporumuzla bu ruha saygımızı göstermek istedik. Bu amaçla Iğdır?dan yola çıktık. Iğdır valimizden aldığımız bayrağı Samsun valimize inşallah ulaştıracağız. Altı arkadaşla birlikte çıktığımız bu yolda zorlu doğa koşullarına rağmen gidiyoruz. Yolda biraz heyecan biraz stres yaşadık. Yağmurla birlikte rüzgar ve yorucu rampalarla bayağı zorluk çektik ama tabi ki bu zorluğu tatlı duygularla yaşadık diye konuştu. Zorlu ve gururlu bir yolculuğa çıktıklarını söyleyen Fikret Akbal ise ?Milli mücadele ruhunu tekrar yaşayabilmek ve bu ruhu tekrar Samsun?da görebilme adına çıktığımız bu yolda tabi ki zorlu etaplardan geçtik. Iğdır Kars arası oldukça zorlu bir etap, 2000 metre tırmanış yaptık. Bu da ortalama 140 kilmetreyi buldu. Yorucu ama anlamlı bir yolculuk olacak. Milli mücadele ruhunu yaşıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz dedi. Eksi36 Offroad Kulübü Başkanı Tarık Yılmaz ise, bisikletçileri bu anlamlı yolculukta yalnız bırakmadıklarını ve kulüp olarak yolculuk boyunca lojistik destek verdiklerini ifade etti.