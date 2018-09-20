(Görüntülü) Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- HAZRETİ Hüseyin ve yanındaki 70 kişi, 680 yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin yıl dönümünde Iğdır\'da anıldı. Ehlibeyt Alimler Derneği tarafından Zübeyde Hanım Bulvarı\'nda düzenlenen anma etkinliklerine binlerce kişi katıldı. Katılımcılar, ağıt yakıp gözyaşı döktü, siyah giyinen gruplar elleri ile göğüslerine vurdular. Kızılay\'a kan bağışında bulundular. Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Veli Beder, yıllardır süren yas geleneğinin bu yıl da devam ettiğini belirtti. Kerbela\'da kuruyan İslam ağacını kanlarıyla sulayan Hz. Hüseyin\'i ve yakınlarının yasını tutmak için burada toplanmış olduklarını ifade eden Beder, \"Dün Kerbela\'da katliam yapan, bebekleri öldüren Yezid ve taraftarları bugün Filistin\'de, Irak’ta Suriye\'de, Yemen\'de, Arakan\'da bebekleri öldürmekte, \'Müslümanım\' diyenleri katletmektedir. 1400 yıl öncesinin Yezidini bugün yaşatanlar vardır. Bunlar Amerika ve İsrail\'dir. Amerika ve İsrail, başka devletleri kullanarak Müslümanları öldürmektedirler\" dedi. Çevre il ve ilçelerden gelen geniş güvenlik önlemi altında yapılan anma etkinlikleri olaysız sona erdi.