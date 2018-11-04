(Görüntülü) İfaiyede düzenlenen defile, daire başkanını görevden etti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'nda düzenlenen defile, sosyal medyada tepki görünce İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder görevden alındı, soruşturma başlatıldı. Defile, dün İtfaiye Daire Başkanlığı binasında düzenlendi. Defilede, itfaiye araçlarının önüne turkuaz halı serildi, ardından da mankenler sırasıyla halıda yürümeye başladı. Stilistlik yapan eski bir itfaiye personelinin organize ettiği öğrenilen defilede mankenler halıda yürürken, itfaiye personelleri de bu anları cep telefonuyla kaydetti. Ayrıca mankenler, itfaiye araçlarının önünde poz verip hatıra fotoğrafı da çektirdi. \'İŞGÜZARLIK\' İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder\'in de bulunduğu sırada yapıldığı öğrenilen defilenin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılınca tepki gördü. Sosyal medyada \'Defile düzenlemek itfaiyenin işi mi?\' \'Şehirde bir yangın çıksa ne olacak?\' gibi tepkilerin artması üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç yazılı bir açıklama yaptı. Erkoç, daire başkanı Cahit Küçükönder\'in görevden alındığını ve defilenin belediyenin bilgisi dışında yapıldığını kaydederek, \"Defile için, kritik ve stratejik bir birim olan İtfaiye Daire Başkanlığı\'nı, yetkisini aşarak ve işgüzarlıkla tahsis eden İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder görevden alınmış olup Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın bir faaliyeti ve etkinliği olmadığı halde ve Başkanlığımızın izni ve bilgisi dışında yapılan bu defile ile alakalı ilgililer hakkında soruşturmanın başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz\" dedi.