(Görüntülü) İETT şoförü fenalaşan yolcusunu hastaneye böyle yetiştirdi

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA)



İstanbul\'da İETT otobüsü şoförü Adil Kınay, yolculardan Mustafa Erkılıç\'ın baygınlık geçirmesi üzerine otobüsü, yolcularla birlikte en yakında bulunan Bayrampaşa Devlet Hastanesi\'ne sürerek, yolcusunu kısa sürede hastaneye yetiştirdi. Otobüsü acil servisin girişine kadar sokan Kınay, fenalaşan yolcusunu otobüsten indirip sağlık ekiplerine teslim etti. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Geçen hafta yaşanan olayda, Taksim-Cevatpaşa 32T hattında çalışan Adil Kınay\'ın kullandığı 34 TP 6342 plakalı otobüste bulunan yolculardan Mustafa Erkılıç, seyir halindeki otobüste aniden rahatsızlandı. Baygınlık geçiren Erkılıç\'a ilk müdahaleyi otobüste bulunan yolcular yaptı. O sırada Vatan Caddesi üzerinde bulunan otobüsün şoförü Kınay ise güzergahını değiştirerek, Bayramapaşa Devlet Hastanesi\'ne yöneldi. Otobüsü, acil servisin girişine kadar sokan Kınay, daha sonra diğer yolcularla birlikte fenalaşan yolcusunu hastane personeline teslim etti. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Erkılıç, tetkikler için tedavi altına alındı.





\"BİR AN ÖNCE HASTAYI ACİL SERVİSE GETİRMEM LAZIMDI\"



Yaşanan olaya ilişkin konuşan İETT şoförü Adil Kınay, \"Cevatpaşa istikamatine giderken, birden yolcumuz fenalaştı. Vatan Caddesi üzerindeydik. Güzergahı değiştirmek zorunda kaldım. Bir an önce hastayı acil servise getirmem lazımdı. Durumu inşallah iyi olur. Görevimizi yapmak zorundaydık ve yaptık\" ifadelerini kullandı. Kınay, yolcularla birlikte daha sonra seferine kaldığı yerden devam etti.