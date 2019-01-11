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(Görüntülü) İDO ve Şehir Hatları Vapurları'nda sefer iptalleri

İSTANBUL (DHA) -   İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi

11 Ocak 2019 12:49

İSTANBUL (DHA) -


 

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyurulan seferler şunlar:


 

Beşiktaş-Bostancı 08:10 - 08:40

Bostancı-Beşiktaş 07:30 - 08:00

Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 08:45 - 09:25

Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 07:40 - 08:20

Yalova-Yenikapı 07:15 - 08:30

Yenikapı-Yalova 07:45 - 09:00

Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12:00 - 15:00

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 - 10:45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 - 11:45

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 - 10:55


 

ŞEHİR HATLARINDA DA İPTALLER VAR


 

Şehir Hatları Vapurları\'nda da olumsuz hava şartları gerekçesiyle iptaller yaşandı:

07:50 Kadıköy-Sarıyer 

07:30 Beşiktaş-Adalar 

07:55 Bostancı-Karaköy 

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