(Görüntülü) İDO ve BUDO'da sefer iptalleri (Arşiv)

İSTANBUL DHA - İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi\'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İptal edilen seferler şöyle: İDO 07:50 - 09:45 / Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:45 - 10:45 / Bandırma-Yenikapı-Bostancı BUDO 07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 08.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)