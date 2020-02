(Görüntülü) İdlib'de, binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hüseyin BOZAN- Nuri PİR/İDLİB (Suriye), (DHA)- RUSYA\'nın desteğini alan rejim güçlerinin, kırsal bölgelerine havadan ve karadan saldırılar düzenlediği 4 milyon sivilin yaşadığı İdlib\'de, cuma namazının ardından binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Halep yolunu trafiğe kapatan kalabalık, rejim saldırılarının durdurulması için dünyaya çağrı yaptı.



Muhaliflerin elinde kalan son kent merkezi olduğu için büyük önem taşıyan İdlib’de 4 milyon kişi, rejim güçlerinin tehdidi altında yaşıyor. Rejim güçlerinin Deraa’da kontrolü sağlamasının ardından yeni hedef olarak belirlediği İdlib kırsalına yönelik Rusya’nın desteğiyle başlattığı hava saldırılarıyla binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. Karadan da havan, roket ve tank atışlarına hedef olan İdlib’de yaşayan milyonlarca kişi, rejime engel olunması için dünyaya ‘katliamı durdurun’ çağrısı yapıyor.



Umutlarını Türkiye’ye bağlayan ve bunu da her platformda dile getiren İdlibliler, geçen hafta olduğu gibi bugün de Cuma namazının ardından sokaklara çıktı. İdlib’in kontrolünü elinde bulunduran HTŞ’nin izin vermemesi nedeniyle kısıtlı alanlarda yapılabilen eylemlerin en büyüğü ise kent merkezinin güneyindeki, 50 kilometre uzaklıkta bulunan Maret Numan ilçesinde yapıldı. Cuma namazının ardından düzenlenen protesto gösterisine, ilçe halkının yanı sıra hava saldırılarının hedefindeki köylerde yaşayanlar da katıldı.



Hava saldırıları ile çok sayıda evin harabeye döndüğü Jarjenaz köyünde de binlerce kişi Cuma namazının ardından köy meydanında bir araya geldi. Burada yapılan gösterinin ardından kalabalık, 2 kilometreyi bulan araç konvoyuyla Maret Numan ilçe merzezine hareket etti. Çevredeki diğer köylerin de geldiği ilçede toplanan 50 bini aşkın kişi, İdlib-Halep yolunu trafiğe kapattı. Yolu çift taraflı dolduran binlerce kişiden bazıları ise alan yetersiz kalınca üst geçit köprüsü ile çevrede yapılan inşaatlara çıkarak protestoya katıldı.



Ellerinde Özgür Suriye Ordusu’nun yanı sıra Türkiye bayrakları taşıyan göstericilerin bazılarının zeytin dalları ile TSK’nın benzer bir harekat ile İdlib’i güvenli hale getirmesini istediklerini ifade etti. Türkiye lehine, Esad rejimi ve diğer Avrupa ülkelerini eleştiren sloganlar atan, Türkçe ve diğer dillerde yazılı dövizler taşıyan kalabalık, saldırıların bir an önce son bulması için tüm dünyayı İdlib’e sahip çıkmaya çağırdı.



Yaklaşık 2 saat süren eyleme katılan İdlibliler, bir an önce saldırıların son bulmasını istedi, Türkiye’ye de kendilerine gösterdikleri ilgi için müteşekkir olduklarını ifade etti.



İdlib’in yanı sıra Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki diğer bölgeler ile TSK’nın harekatları ile özgürleştirilen Cerablus, Azez, El Bab ve Afirn’de de Cuma namazının ardından benzer protesto gösterileri yapıldı.



Öte yandan rejim birlikleri, konuşlu bulundukları bölgelerden bugün aralıklarla İdlib’in güneyi ve Hama’nın kuzeyindeki bazı kırsal alanlara tank, roket ve havan atışlarını sürdürdü.