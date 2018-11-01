(Görüntülü) İdil'de kamyon öğretmen servisine çarptı: 7 öğretmen yaralandı (2)

Bayram KAPLAN/İDİL,(Şırnak),(DHA)- ŞIRNAK\'ın İdil ilçesinde öğretmenleri taşıyan ve köy yoluna dönmek isteyen minibüse arkasından hızla gelen kamyonun çarpması sonucu 7 öğretmen yaralandı. Yaralı öğretmenler, İdil ve Cizre Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyea yansıdı. İdil ilçesinden ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Özen Köyü İlkokulu\'nda görev yapan öğretmenleri taşıyan minibüse, sabah saatlerinde İdil-Cizre karayolunun 1\'inci kilometresinde köy yoluna girmek için sağa döndüğü sırada arkasından hızla gelen kamyon çarptı. Kazada, minübüste bulunan 7 öğretmen çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaralı öğretmenler ambulanslar ile İdil ve Cizre Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt edildi.