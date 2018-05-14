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Dünya

(Görüntülü) İdil Biret Londra'da müzikseverlerle buluştu

Celal Sönmez / Londra, 14 Mayıs (DHA) – Birleşik Krallık’ta ilk kez 1959’de sahneye çıkan ve şimdiye kadar çok sayıda konserler veren ünlü piyanist İdil Biret, yeniden başkent Londra’da dinleyicilerle buluştu

14 Mayıs 2018 14:41

Celal Sönmez / Londra, 14 Mayıs (DHA) – Birleşik Krallık’ta ilk kez 1959’de sahneye çıkan ve şimdiye kadar çok sayıda konserler veren ünlü piyanist İdil Biret, yeniden başkent Londra’da dinleyicilerle buluştu. Biret’in “Mythical Trips to Romantic Lands” (Romantik Diyarlara Efsanevi Geziler) adlı konseri, Yunus Emre Enstitüsü sponsorluğu ve Piu Entertainment organizatörlüğünde Slonane Square’de bulunan Çadoğan Hall Konser Salonu’nda gerçekleşti. Çadoğan Hall Konser Salonu’nda ilk kez konser veren Biret, programında Alman Besteci ve Müzik Eleştirmeni Robert Schumann ve Rus Piyanist ve Besteci Sergei Vasilyevich Rachmaninoff’un eserlerini çaldı. Yaklaşık üç saat sahnede kalan ve program süresince üstün bir performans sergileyen Biret, dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Türkiye’nin “Harika Çocuğu” ünvanı ile bilinen ve çok küçük yaşta olağanüstü müzik yeteneğini ortaya koyan İdil Biret, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Milli Eğitim Bakanı Hasna Ali Yücel talimatı ile kendi adına çıkarılan özel yasadan yararlanarak 1949’da Fransa’ya gönderildi. Paris Konservatuarı Yüksek Bölümü’nü birincilikle bitiren Piyanist Biret, kısa sürede uluslararası ün kazanarak pek çok uluslararası yarışmada altın madalya kazandı. 1973’te “Devlet Sanatçısı” ünvanı ve 1986’da Boğaziçi Üniversitesi’nden “Fahri Doktor” ünvanı alan Biret dünyanın en ünlü orkestra şefleriyle çaldı, ünlü solocularla birlikte resitaller verdi, uluslararası turnelere çıktı ve önemli festivallere katıldı.

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