(Görüntülü) İdil Biret ile 'Her Nota Bir Umut'

Nevra UÇKAÇ - Tekin GÜRBULAK İZMİR, (DHA) İZMİR\'de hayata geçirilen \'Her Nota Bir Umut\' projesi kapsamında, hasta çocuklarının tanı ve tedavisi için şehir dışından gelen yardıma muhtaç ailelere özel, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret tarafından yardım konseri düzenlenecek. Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret 3 Kasım 2018\'de, İzmir\'deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi\'nde vereceği konserle, kanserle mücadele eden çocuklara destek olacak. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği\'nin ev sahipliğinde İzmir\'de ikamet eden hasta çocuklar ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolojisi Servisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi yararına düzenlenecek konser, Karşıyaka Belediyesi, Tüm Yerel-Sen Sendikaları ve çok sayıda kurumun sponsorluğunda sanatseverleri buluşturacak. Konserden elde edilecek gelirle Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi\'ne solunum cihazı alınacak. DAR GELİRLİ AİLELER EV SIRASI BEKLİYOR Bornova ilçesinde derneğe ait bir evde basın toplantısı düzenleyen İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan, İzmirlilere hem güzel bir piyano konseri dinletmek hem de hasta çocuklara katkı sağlamak istediklerini belirterek tüm sanatseverleri konsere davet etti. Biletlerin 50 TL karşılığında temin edileceğini belirten Ozan, konsere gelenlerin getirecekleri kitaplar sayesinde de bir kütüphanenin kurulmasına öncülük edeceklerini ifade etti. Derneğe ait 7 evde, 14 ailenin konakladığını söyleyen Ozan, Hasta çocuk ve ailelerinin elektrik, su, ısınma giderlerinin dışında çocuk bezi gibi önemli ihtiyaçları var. Aileler tedavi sürelerine göre 6 ay ile 1 yıl arası bu evlerde konaklıyor ve onlardan hiçbir bedel istemiyoruz. Şuan evlerimizde kalmak için sırada bekleyen dar gelirli çok aile var. Hem bu konuda farkındalık yaratmak hem de bizi tanımaları için tüm duyarlı vatandaşları konserimize bekliyoruz dedi. Her Nota Bir Umut Projesi\'nin sanat danışmanı Karşıyaka Belediyesi Konservatuvarı Piyano Eğitmeni Nilüfer Güzel ise hayalindeki bir projenin içinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, müziğin birleştirici gücünü kullanarak hasta çocuklara yardım eli uzatacaklarını vurguladı. Yakın bir zamanda annesinin de kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü anlatan Güzel, projenin çocuklara umut olacağını belirtti.