(Görüntülü) İcra memurlarının aldığı küçük kızın babası konuştu: Kızımı almak için ne gerekiyorsa yapacağım (2)

İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR\'da dün annesine verilmek üzere icra memurları tarafından alınan küçük Yağmur\'un babası Metin Çorlu, kızının velayetini almak için gereken her türlü mücadeleyi vereceğini belirtti. Kızının zorla alındığını kaydeden Çorlu, \"Kızım bir eşya değil. Onun duyguları var. Kızım zorla götürüldü. Onu almak için ne gerekiyorsa yapacağım\" dedi. Küçük Yağmur\'un icra memurlarına annesine gitmek istemediğini söylediği ve babasına sarılarak gözyaşı döktüğü o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



Bağcılar\'da annesi ve babası boşanan 10 yaşındaki Yağmur Çorlu, mahkeme kararıyla 1 aylık kalması için verildiği babasından bu süreyi aştığı gerekçesiyle dün icra memurları eşliğinde alınarak dün annesine teslim edildi. Küçük Yağmur\'un icra memurlarına annesine gitmek istemediğini söylediği ve babasına sarılarak gözyaşı döktüğü o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



Tekstil sektöründe çalışan baba Metin Çorlu, dün yaşanan olayları gözyaşları içerisinde anlattı.





\"HAKİM YAZ TATİLİ SÜRESİNCE ÇOCUĞUN BİR AY BENDE KALMASINI UYGUN GÖRDÜ\"



Baba Metin Çorlu, kızını çok sevdiğini belirterek, kızının velayetini almak için gereken her türlü mücadeleyi vereceğini söyledi. Çorlu,\"Boşanma davasında mahkeme kızımın geçici velayetini eşime verdi. Yargıtaya gitti. Ondan sonra kızım okula başladı. Mahkeme velayeti anneye verdi ama her ayın başı ve ortasında kızımın bana verilmesine hükmetti. Tabi eşim buna uymadı. En son Yargıtay\'dan karar geldi. Yargıtay boşanmayı onadı. Bana açılan maddi 30 bin liralık tazminat davasını bozdu. Buna rağmen 7\'nci Aile Mahkemesi hakimi tekrar 30 bin lirayı uygun gördü. Ben de bundan dolayı tekrar Yargıtay\'a itiraz ettim. Bu son kararda da mahkemede hakim yaz tatili süresince çocuğun bir ay bende kalmasını uygun gördü\" dedi.





\"KIZIM ZORLA GÖTÜRÜLDÜ\"



Temmuz ayının başında kızının bir aylığına kendisine verildiğini aktaran Metin Çorlu, bu sürede kızının kendisine annesiyle ilgili anlattıklarının ardından pedagoga gittiğini ifade etti. Çorlu, \"Mahkemeye başvuruda bulunacağım. Kızımın annesi tarafından darp edildiğine dair karakola giderek şikayetçi olduk. Ben bütün evrakları toplayıp mahkemeye başvuruda bulunacağım. Tek dileğim mahkemenin biran önce sonuçlanıp karar vermesi. Gerçekten kızımın hayatından endişeliyim. Kızım zorla götürüldü. Onu almak için ne gerekiyorsa yapacağım\" diye konuştu.





BAKANLIK YETKİLİLERİ BABA İLE GÖRÜŞTÜ



Olayın yaşandığı andan itibaren kızından haber alamadığını ve nerede olduğunu bilmediğini de aktaran baba Çorlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin bugün eve gelerek kendisiyle görüştüğünü de sözlerine aktardı. İcra memurlarının almaya geldiği Yağmur\'un \"ben mal mıyım\" diye bağırarak babasına sarıldığı ve annesine gitmek istemediği o anlar halası tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde Yağmur\'un, \"Baba beni bırakmayacaksın değil mi\" diyerek uzun süre gözyaşı dökmesi dikkat çekiyor.