(Görüntülü) İçişleri Bakanlığı'ndan, Valiliklere "Düğün" genelgesi- Arşiv 1

İçişleri Bakanlığı\'ndan, Valiliklere \"Düğün\" genelgesi- Arşiv 1 İçişleri Bakanlığı\'ndan, Valiliklere \"Düğün\" genelgesi İçişleri Bakanlığı düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, bundan sonra düğün, nişan öncesi havaya ateş açılmayacağına dair taahhütname alınacak. Davetli bile olsalar havaya ateş edilmesine müdahale etmeyen kolluk kuvvetine soruşturma açılacak. Muhtarlar, havaya ateş açılan düğün ve nişanları anında kollluk kuvvetlerine bildirecek. Silahı ile havaya ateş açan kamu personeli hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Açık alandaki kutlamalara farkındalığı artırıcı afişler asılacak. Valilikler, kutlama organizasyonlarında, havaya ateş açılmasını engellemek için genel emir çıkarabilecek. ANKARA (DHA)