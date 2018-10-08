(Görüntülü) İçişleri Bakan Yardımcısı ile AFAD Başkanı'ndan deprem bölgesinde inceleme

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 2 Mart 2017\'de, 5,1 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Adıyaman\'ın Samsat ilçesini ziyaret etti. Çataklı ile Güllüoğlu, deprem konutlarının inşa edildiği alanda incelemelerde bulundu.



Samsat\'ta, 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören evler, yıkılırken, deprem konutları inşa edilmeye başlandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ile AFAD Başkanı Güllüoğlu, Samsat\'a gelerek, kaba inşaatı bitme noktasına gelen deprem konutlarını inceleyip, son duruma ilişkin bilgi aldı. İnşaatı süren deprem konutlarının en kısa zamanda bitirilmesini ve halkın sıkıntılarının sonlandırılmasını hedeflediklerini belirten Çataklı, \"Bugün İçişleri Bakanı\'mız Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda Adıyaman’a geldik. Vali\'mizden, Kaymakam ve Belediye Başkanı\'mızdan Samsat’ta meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmalar ve gelişim seyri hususunda bilgiler aldık. Burada var olan ve dile getirilen sorunları dinleyerek, çözüm yollarına dönük inşallah öneriler geliştireceğiz. Zaten Vali\'miz ve Kaymakam\'ımız konuyu takip edip, duruma vaziyet ediyorlar. Deprem zor bir iş. Sorunun çözülmesi bazen zaman alıyor ama olabildiğince seri şekilde çözülebilmesi için devletimizin imkanları ölçüsünde gayret göstereceğiz\" diye konuştu.

