(Görüntülü) İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ahıska Türklerini ziyaret etti

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, beraberinde Göç İdaresi Genel Müdürü Vekili Abdullah Ayaz ile birlikte Bitlis’e geldi. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Çataklı ve Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Ayaz ilk olarak Bitlis’teki yapımı tamamlanan Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Ulu Cami, Alemdar Cami ve Feyzullah Ensari Türbesi\'ni gezdi. Bitlis\'te yapılan çalışmaları yerinde gördüklerini belirten Bakan Yardımcısı Çataklı, Ahlat İlçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri sonucu yerleşen Ahıska Türklerini evlerinde ziyaret etti. Ahıska Türkleri tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Yardımcısı Çataklı, Ahıska Türklerinin sorunlarını dinledi. Bakan Yardımcısı Çataklı burada Ahıska Türklerini ziyaret edip istek ve taleplerini dinlediklerini belirterek, \"Öz yurtlarına uzaktan da gelseler asıl yurtlarında Ahlat\'ta huzur içinde olmalarını görmek bizi memnun etti. Bu ortamı oluşturdukları için kaymakamımıza, belediye başkanımıza, valimize ve yetkililerimize teşekkür ediyorum. Burada gündeme gelen ihtiyaçlar, sorunlar talepler hususunda bir değerlendirme yapacağız. Ondan sonra sorunların ihtiyaçların kısa sürede giderilmesi hususunda da gayret edeceğiz\" dedi. Çataklı ve beraberindekiler ardından Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret ettikten sonra Bitlis’ten ayrıldı.