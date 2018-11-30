(Görüntülü) İçinde 230 bin lira bulunan poşeti kapkaççıya kaptırdı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da müteahhit Ali Önder\'nin bankaya götürdüğü, içinde 230 bin lira bulunan poşet, kapkaç yöntemiyle çalındı. Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Göksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Müteahhit Ali Önder, ev satışından elde ettiği 230 bin lirayı bir poşet içersine koyup, bankaya götürmek için otomobiliyle evden ayrıldı. Göksu Caddesi üzerinde paranın bulunduğu poşetle otomobilden inen Önder\'e arkadan yaklaşan bir kişi, poşeti alıp kaçtı. Kapkaççı, karşı şeritte kendini bekleyen otomobile binerek hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay anına ilişkin kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.