(Görüntülü) İç savaştan kaçan Afgan gencin hayali doktor olmak

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- AFGANİSTAN\'daki iç savaşta annesini kaybettikten sonra Türkiye\'ye sığınmacı olarak gelen Danıyal Danısh (17), okuldaki başarısıyla göz dolduruyor. Hayalinin doktor olarak ülkesine geri dönmek olduğunu belirten Danısh, \"Orada yardım bekleyen insanlara ulaşacağım\" dedi.



Afganistan\'da süren iç savaş nedeniyle ülkesini terk edip, ailesiyle birlikte Manisa\'nın Yunusemre ilçesine yerleşen Danıyal Danısh, Türkiye sevdası ve eğitimdeki başarısıyla dikkat çekiyor. İç savaşta 7 yıl önce matematik öğretmeni olan annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Danısh, yaklaşık 3.5 yıl önce Afganistan\'ın Bamyan şehrinden Manisa\'ya geldiğini belirtti. TBMM 85. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi 3\'üncü sınıf öğrencisi olan Danıyal Danısh, okulun yanı sıra Destekleme ve Yetiştirme Kursu\'nda, matematik ve satranç kurslarına katılıyor. Danısh, Afganistan\'da hiç oynamadığı satrancı Manisa\'da öğrendikten sonra yapılan turnuvalarda il dördüncüsü oldu. Okulundaki başarıları nedeniyle takdir, onur ve teşekkür belgeleri alan Danısh, hayalinin doktor olmak olduğunu söyledi.



\'AFGANİSTAN\'DA EVDEN ÇIKAMADIM, OKULA GİDEMEDİM\'



Teyzesi, erkek kardeşi ve babasıyla birlikte iki odalı bir evde yaşamını sürdüren Danısh, \"Afgan olmaktan gurur, Türk bayrağı altında yaşamaktan da şeref duyduğunu vurgulayarak, yaşadıklarını şöyle anlattı:



\"Afganistan\'da yaşarken çok büyük zorluklar yaşadım. En acısı da annemi yaşanan olaylar sırasında kaybetmem oldu. Afganistan\'da rahmetli annem öğretmen olmasına rağmen, ilkokul 3\'üncü sınıfa kadar evden çıkamadım. Okuluma gidemedim. Annem, eğitimimi evde verdi. Ülkemde yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye\'ye göç etmek zorunda kaldık. Buraya geldiğimizde lise eğitimime başladım. Kendimi burada çok iyi hissettim ve derslerime odaklandım. Daha önce hiç satranç oynamamıştım. Burada öğretmenlerim sayesinde satrançla tanıştım. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Yıldızlar Turnuvası\'nda katıldım, satrançta dördüncü oldum.



HİKAYE DE YAZIYOR



Edebiyattaki yeteneğini de keşfeden Danıyal Danısh, hikaye yazmaya başladı. Danısh, \"İlk başta hikaye yazamıyordum, özgüven eksikliğim vardı. Yazdıkça kendime olan özgüvenim yerine geldi. Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün \'Bir Hikayem Var\' isimli yarışmasına girdim ve burada il genelinde 2\'nci seçildim. Hikaye yazmaya devam edeceğim. Bir kitap çıkarmayı düşünüyorum. Afganistan\'da yaşanan olaylardaki sağlık ihmallerini görünce, içimde hep onlara ilkyardımda bulunabilme isteği oluştu, ama elimden bir şey gelmiyordu. Bu düşüncelerle çocukluğumdan beri hep doktor olmayı hayal ediyorum. Şimdi, eğitim hayatıma Türkiye\'de devam ediyorum. Doktor olma hayalimi gerçekleştirip, ülkem, Afganistan\'a giderek orada yardım bekleyen insanlara ulaşacağım\" dedi.



\'İDEALLERİ OLAN BİR ÖĞRENCİ\'



Danısh\'in başarılı bir öğrenci olduğunu belirten TBMM 85. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Niyazi Akkuş ise, \"Danıyal çok azimli, çok çalışkan bir çocuk. Geçtiğimiz yıllarda birçok başarı belgesi almaya hak kazandı. Bizim eğitimde olmazsa olmazımız insan. Sonra her şey ülke için diyoruz. Bu nedenle yabancı olup olmaması hiç önemli değil. Danısh, başarılı bir öğrenci. Elimizden gelen bütün desteği kendisine vermekteyiz. Hedefleri, idealleri olan bir öğrenci. Biz de kendisinin topluma faydalı olabilmesi için elimizden gelen imkanları sunuyoruz\" diye konuştu.

