(Görüntülü) İç çamaşırında esrarla yakalandı

Orhan AŞANA/VAN, (DHA)- VAN\'da Ferit Melen Havalimanı\'nda, pantalonunun içine giydiği şort ve iç çamaşıra gizlediği 1 kilo 80 gram toz esrarla yakalanan Cüneyt Polat, tutuklandı. Van\'dan İstanbul\'a gitmek için Havalimanı\'na gelen Cüneyt Polat, giriş kontrol noktasından bulunan X-Ray cihazından geçerken, şüphe üzerine polis tarafından arandı. Aramada, Polat\'ın pantolonun altına giydiği şort ve iç çamaşırının içerisine dökülmüş halde 1 kilo 80 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Polat, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.