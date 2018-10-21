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(Görüntülü) İbrahim Kalın, Kahramanmaraş'ta kitaplarını imzaladı

Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 5'nci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nda kitaplarını imzaladı

21 Ekim 2018 16:44

Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Kahramanmaraş\'ta, Büyükşehir Belediyesi\'nce düzenlenen 5\'nci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı\'nda kitaplarını imzaladı. Fuara saat 10.00\'da gelen İbrahim Kalın\'a AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici eşlik etti. İlk önce fuardaki yayınevlerinin stantlarını gezen Kalın, daha sonra kitaplarını imzaladı. İbrahim Kalın\'ın imza gününe kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

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