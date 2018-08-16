(Görüntülü) İBB'nin mobil kurban uygulaması hizmete girdi

Enver ALAS -Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL,(DHA)



İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), vatandaşların kurban hizmetlerine kolay ulaşımı için \'İBB Kurban Mobil Uygulaması\'nı hayata geçirdi. Mobil marketlerden telefon ve tabletlere indirilecek uygulama sayesinde İstanbullullar, kurban kesim ve satış alanları başta olmak üzere, kurbanlık hayvanların küpe kontrollerine kadar kurban her türlü bilgiye ulaşabilecek.



İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca onaylanmış satış ve kesim yerleri hakkında detaylı bilgiler içeren İBB Kurban telefon uygulaması, güncellenmiş haliyle bugünden itibaren İstanbulluların hizmetine girdi. \'Google play ve appstore\'dan telefonlara ve tabletlere indirilebilecek İBB kurban uygulamasıyla, küpe kontrol, kurban ve adak satış yerleri, kurban ve adak kesim yerleri, kurban hakkında haberler ve bilgiler, ihbar hattı gibi içerikler sunuluyor.



İBB\'de görevli veteriner hekim Erhan Önel, uygulamanın detaylarını DHA\'ya anlattı. Kurban alıcılarının hayvanın küpe numarasını uygulamaya girerek hayvanın bilgilerine rahatlıkla ulaşabileceğini aktaran Önel, kurban satış ve kesim alanlarının da haritada bulmalarının kolaylaştığını ifade etti.





İBB\'NİN VETERİNERİ UYGULAMANIN ÖZELLİKLERİNİ ANLATTI



Uygulamanın yararlarını anlatan Önel şunları söyledi:



\"İBB kurban uygulaması, İstanbullulara kurban hizmetini daha sağlıklı ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirmeleri için hazırlandı. Onaylı kesim ve satış yerleri, uygulamamız üzerinde işaretlenmiştir. Hayvanların kayıtları Tarım ve Orman Bakanlığı sisteminden alınmaktadır. Kulak küpe numaraları üzerinden bu bilgilere ulaşılabilir. Vatandaşlarımız kurban işlerinde de teknolojinin faydalarından yararlanabilecek.\"





\"VATANDAŞLAR GÖRDÜKTEN SONRA RAHAT EDİYOR\"



Alibeyköy\'deki kurban kesim ve satış alanında hayvan satan Cehdi Nogay ise uygulamanın vatandaşlar için büyük avantaj sağladığına dikkat çekti. Nogay, \"Biz her bir müşterimize pazarlık yapmadan önce bu uygulamadan girip hayvanın bilgilerine bakmasını istiyoruz. Orada hayvanın yaşını, cinsini, sağlık durumu görüp rahat ediyorlar\"dedi.





UYGULAMA HAKKINDA



Küpe kontrol hizmetiyle; kurbanlık hayvanlar, küpelerinde bulunan numaralar ile kolaylıkla sorgulanıyor ve hayvanlar hakkında bilgi alınabiliyor. Öte yandan uygulamada bulunan \'ihbar hattı\' ile İBB Beyaz Masa\'ya online olarak şikayet ve ihbar da yapılabiliyor. Kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için başvuru da ihbar hattı üzerinden gerçekleşecek. Ayrıca kurban kesimi eğitimi almak isteyen vatandaşlar uygulama üzerindeki formu doldurup talepte bulunabilecek.