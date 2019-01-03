(Görüntülü) İBB, Dünya Şampiyonlarını ödüllendirdi

İSTANBUL, (DHA) -İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında dereceye giren İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcuları ile bir araya geldi. Sporcular her yıl olduğu gibi çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya Şampiyonu güreşçi Metehan Başar ve diğer branşlarda 2018 yılında madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcularını ödüllendirdi. Dünya çapında dereceler kazanan sporcularla ilgili İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “Sporcularımız 2018 yılında Türkiye’ye toplamda üç tane altın madalya kazandırdı. Türkiye’den, dünya şampiyonasında madalya kazanan 3 sporcunun da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden oldu” ifadelerini kullandı. Kulüp bünyesinde 2017 yılında 175, 2018 yılında da 185 sporcu milli takımlarda mücadele etti. İBB’li sporcular bugüne kadar olimpiyatlarda Türkiye’ye 4 altın, 5 gümüş, 6 bronz olmak üzere 15 madalya kazandırdı. GELECEK YIL DA ZİRVEYİ HEDEFLİYOR Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda dereceye giren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncularından yılı Dünya Şampiyonluğu ile tamamlayan Güreşçi Metehan Başar, “Birkaç gün önce yeni bir yıla giriş yaptık. 2018 yılını kendi açımdan gayet başarılı geçirdiğimi düşünüyorum. Yılı dünya şampiyonu olarak tamamladım. Önümüzdeki yıl da hedefim yine dünya şampiyonluğu. Bu yıl geçen yıldan daha önemli bizim için. Önümüzdeki olimpiyatlar açısından bu yıl vizeler alınmaya başlanıyor. 2019 yılını da geçen yıl olduğu gibi zirvede tamamlamak istiyorum” ifadelerini kullandı. DERECEYE GİREN SPORCULAR Güreş dalında; Metehan Başar – Grekoromen Büyükler Dünya Şampiyonu (2018 Ekim, Macaristan) Cengiz Arslan – Grekoromen U23 Dünya Şampiyonu ( 2018 Kasım, Romanya) Karate dalında; Serap Özçelik – Büyükler Dünya 2.’si ( 2018 Kasım, İspanya) Ali Sofuoğlu - Karate Büyükler Dünya 3.’sü (2018 Kasım, İspanya) Uğur Aktaş - Karate Büyükler Dünya 3.’sü(2018 Kasım, İspanya) Alparslan Yamanoğlu - Karate BüyüklerDünya 3.’sü (2018 Kasım, İspanya) Karate takımlar kategorisinde; Uğur Aktaş, Alparslan Yamanoğlu, Burak Uygur, Erman Eltemur, Rıdvan Kaptan ve Samed Gök -Bay Kumite Takımlar Dünya 2.’si Gizem Sofuoğlu - Bayan Kata Takımlar Dünya 3.’sü Judo alanında; Vedat Albayrak - Judo Büyükler Dünya 3.’sü (2018 Eylül, Bakü) Okçulukta; Yeşim Bostan - Okçuluk Makaralı Yay Avrupa 2’nci (2018 Eylül, Polonya) Bedensel Engelliler ( Bilek Güreşi); Ümit Burunlular - Bedensel Engelliler DÜNYA Şampiyonu – Sağ ve Sol Kol ( 2018 Ekim, Antalya) Gökhan Seven - Bedensel Engelliler Dünya Şampiyonu – Sağ ve Sol Kol ( 2018 Ekim, Antalya) Zeynep Yılmaz - Bedensel Engelliler Dünya Şampiyonu – Sol Kol ( 2018 Ekim, Antalya) Bedensel Engelliler Dünya 3.’Sü Sağ Kol ( 2018 Ekim, Antalya) Bilek Güreşi: Engin Terzi - Dünya Şampiyonu, Sağ ve Sol Kol (2018 Ekim, Antalya) Burak Günaydın - Dünya 3.’Sü, Sağ Kol ( 2018 Ekim, Antalya) Sait Erkam Bıyıkoğlu - 21 Yaş Kategorisi Dünya 3.’Sü – Sol Kol ( 2018 Ekim, Antalya)