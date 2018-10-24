(Görüntülü) İBB Başkanı Mevlüt Uysal Başkonsoloslarla bir araya geldi

Gökhan ÇELİK- İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL(DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal, İstanbul’da görev yapan konsoloslarla kahvaltıda bir araya geldi. Programda konuşan Uysal, \"Sorunları çözmek için çok ciddi işbirliğine ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Bu dayanışma aynı zamanda kültürel işbirliğine de dönüşebilirse o zaman dünyada huzurun ve barışın daha iyi olacağını düşünüyorum“ dedi. SUUDİ BAŞKONSOLOSLUK YETKİLİLERİ DAVET EDİLMEDİ Sultanahmet\'teki Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’nda yapılan programa 53 başkonsolos, başkonsolos vekili ve misyon temsilcileri katıldı. Kahvaltıya, gazeteci Cemal Kaşıkcı’nın öldürülmesi ile gündeme gelen Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'ndan yetkililerin davet edilmediği öğrenildi. Şehirler ve ülkeler arasındaki işbirliğini değerlendirmek ve güçlendirmek için yapılan etkinlikte konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, şunları söyledi “Konsoloslarla diyalog kurmada iki türlü görevimiz olduğunu düşünüyorum. İlki şehrimizde yaşıyorsunuz. Size daha iyi hizmet sunabilme adına irtibat halinde olmalıyız. İkincisi de sizlerin aracılığı ile ülkeleriniz arasında irtibat ve diyalog oluşturulmalı. Böylece halklar arasındaki etkileşimler daha iyi olacaktır. Hedefimiz bu diyalogun şehrimize, ülkemize ve dünyamıza barış getirmesidir. Büyükşehir olarak, şehrimizi nüfusu 15 milyonu bulan megapol şehirlerden birisi. Bu şehirde yaşamak bir ayrıcalık. Aynı zamanda bu şehrin yoğunluğunda yaşamanın verdiği zorluklar var. Biz yöneticiler olarak bu zorlukları ne kadar ilgilileri ile ne kadar paylaşırsak o kadar rahatlayabiliriz. Bu anlamda sizinle irtibatımız ne kadar iyi olursa sorunları o kadar çözebiliriz. Özellikle ülkelerinizden şehrimize gelen misafirlerin yaşadığı sorunları çözmek için çok ciddi işbirliğine ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Bu dayanışma aynı zamanda kültürel işbirliğine de dönüşebilirse o zaman dünyada huzurun ve barışın daha iyi olacağını düşünüyorum. “ Ardından konuşan Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Salih Murat Tamer de, “Biz İstanbul temsilciliği olarak sizlerle yakın işbirliği içerisinde çalışmayı amaçladık. Bu amaç içinde elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bugüne kadar çalışmalarımız biraz idari düzeyde kaldı. Fakat önümüzdeki dönemde Macar ve Slovak meslektaşlarımla birlikte ve tabii sizlerin de yardımıyla, Ankara’daki güncel olayları bakanlarımız, bakan yardımcılarımız ve diğer yetkililerimizle konferanslar dizisi halinde sizlere ulaştırmayı planladık. Önümüzdeki, süreçte de sizleri Türkiye’deki siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmeler hakkında birinci ağızdan daha sık bilgilendirmeye devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı. Slovakya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jozef Şestak ise İstanbul\'un büyük bir kent olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak Yeni Havalimanı\'nda yabancı diplomatlar için bir otopark alanının ayrılmamış olmasını gündeme getirdi. Şestek, \"İstanbul\'un yeni havalimanın otopark kapasitesi 40 bine. Belki 1000 araçlık bir kısmı bize rezerve edilebilir.\" diyerek, 29 Ekim\'de ilk etabı açılacak Yeni Havalimanında yabancı başkonsoloslar ve misyon temsilcilerinin araçlarını park edecekleri bir otoparkın ayrılması talebinde bulundu. Başkan Uysal da Şestek’in talebini yetkililere ileteceğini söyledi. Kahvaltılı toplantı daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.