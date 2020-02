(Görüntülü) İBB Başkanı Mevlüt Uysal başarılı itfaiyecileri ödüllendirdi

Özgür Deniz KAYA-Cansel KİRAZ- İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal Güney Kore’nin Chungju şehrinde düzenlenen 13\'üncü Dünya İtfaiye Oyunları\'nda 1 kupa, 24 altın, 39 gümüş ve 22 bronz madalya kazanan itfaiyecileri Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İBB\'nin Fatih Saraçhane\'deki başkanlık binasındaki ödül töreninde \'tulumbacılar\' tarafından karşılandı. Uysal, 10-17 Eylül tarihleri arasında Güney Kore’nin Chungju şehrinde düzenlenen 13\'üncü Dünya İtfaiye Oyunları\'ndan 24 altın, 39 gümüş, 22 bronz toplam 85 madalya ile dönen itfaiyeciler için düzenlenen ödül töreninde konuştu. \"DOLARIN ÜLKEMİZE SİLAH OLARAK KULLANILMASI GİBİ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ\" Mevlüt Uysal, \"Özellikle son günlerde doların ülkemize silah olarak kullanılması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu dönemde daha fazla bir önem arz ediyor. İtfaiyemizin kullandığı malzemelerin yerli ve milli olması konusunda da adımlarımız var. Yanmaz elbise konusunda artık yerli ve milli üretimden tedarik yapıyoruz. Aynı şekilde itfaiyenin kullandığı araç gereçlerde de yerli ve milli çalışmalar var. İtfaiyemiz eğer başarılıysa yerli, milli araç ve gereçleriyle başarısını sağlayacak. Yazılımımız yerli ve milli. Her ne kadar New York ve Tokyo bizden önde görünse bile imkanlarla, alanla kıyasladığımız zaman her halükarda biz onlardan daha iyiyiz ve daha öndeyiz diyebiliriz\" dedi. \"YILLIK 130 BİNE YAKIN İHBAR VAR\" İBB Başkanı Uysal, \"3 bin 911 personelimiz, 861 aracımız ev 120 istasyonumuz var. Bir ihbar olduğu zaman da 5 dakika 28 saniyede ihbar yerine ulaşabiliyoruz. İtfaiyemizi dünyayla kıyaslarsak, İstanbul\'da geçtiğimiz yıl 127 bin 284 ihbar olmuş. Yıllık 130 bine yakın ihbar var. Yılda 4 bin 740 boğulma vakasına müdahale edilmiş, kurtarma yapılmış. Dünyayla kıyaslarsak, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bize göre en başarılı, ama bütün dünyanın İstanbul İtfaiyemizi ilk 3\'te kabul eder diye düşünüyorum\" diye konuştu. \"EN BAŞARILI KURULUŞLARDAN BİRİ\" Uysal, \"İtfaiyemiz ülkemizin en eski kuruluşlarından biri olmakla birlikte, ülkemizin en başarılı kuruluşlardan birisi. New York\'ta her 100 bin kişiye, 132 itfaiye personeli düşünüyor. Alanın 850 kilometrekare ve olaya müdahale zamanı 4,40 civarında. Bizim İstanbul İtfaiyemizde, 100 bin kişiye 26 itfaiyeci düşüyor, yaklaşık 6\'da biri. Bütçemizden hiç bahsetmeye gerek yok. O konuda onlardan çok daha mütevaziyiz. Bizim alanımız 5 bin 500 kilometrekare, orası 850 kilometrekare. 7\'de 1 alana sahip. Bizde 100 bin kişiye 26 personel düşerken, Londra\'da 68 personel düşüyor. Burada da 2,5 kat personel\" ifadelerini kullandı. BAŞARILI İTFAİYECİLERE CUMHURİYET ALTINI VERDİ Uysal, İstanbul İtfaiye Müdürü Hasan Karataş\'ı tebrik ederek, başarılı itfaiyecilere Cumhuriyet altınlarını takdim etti. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. 33 itfaiyeci 50 ülkeden 6 bin 750 civarında itfaiyeci ile yarıştı. 24 altın, 39 gümüş ve 22 bronz, toplam 85 madalya ile döndüler. İBB İtfaiyesi ‘en iyi açılış gösterisi ve yürüyüş’ kategorisinde tulumbacılar ile takım halinde altın madalya alarak mastır kupası’nın, su taşıma ekip oyunu dalında altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvada finale kadar yükselen itfaiye voleybol takımı ise, Rusya karşısında 3-0 kaybederek takım halinde birer gümüş madalyanın sahibi oldu.