(Görüntülü) Hüseyin Özer'den Fethiye Kubal'a ziyaret

Aynur Tattersall / Londra, 21 Mayıs(DHA) - Londra’nın tanınmış Türk iş insanı Hüseyin Özer, Türk bayrağını PKK’lı teröristlere vermeyen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın asrın Nene Hatun’u, Şerife Bacısı olarak adlandırdığı Fethiye Kubal’ı evinde ziyaret etti. Cumartesi günü akşam saatlerinde Fethiye Kubal ve ailesini ziyaret eden Özer, olayı televizyonlardan öğrendiğini ve saldırı görüntülerini izlediğinde tüylerinin diken diken olduğunu belirterek, ‘‘Bayrak namustur, şereftir. Hiç kimse bayrağımıza saldıramaz’’ dedi. Ziyaret sırasında Kubal’ın elini öpen Özer,‘”Fethiye Hanım şanlı Türk bayrağımızı PKK’lı teröristlere vermeyerek başımızı dik tutmuştur. İlerleyen yaşına ve engelli olmasına rağmen saldırıya uğradı. Elinden bayrağı almakla yetinmeyen saldırganlar, bir de itmek suretiyle düşürmek istemişler. Bu saldırıyı yapan alçakları kınıyorum. Bunun hesabını adalet önünde vermeleri lazım’’ dedi. Kubal’a destek sözü veren Özer, tüm ailesini iftar yemeğine davet etmeyi de ihmal etmedi. Ünlü iş insanı Hüseyin Özer’in konsolosluk yetkililerinden sonra kendisini ziyaret eden ikinci kişi olduğunu söyleyen Fethiye Kubal, ‘‘Hüseyin Bey’in ziyareti beni çok memnun etti. Çok duygulandım. Kendisini ismen tanıyorum ama ilk kez yüz yüze tanıştık. Çok hayırsever birisi olduğunu duymuştum. Allah ondan razı olsun’’ dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 15 Mayıs tarihinde İngiltere Başbakanı Theresa May ile yaptığı görüşme öncesinde desteklerini göstermek amacıyla başbakanlık binasına giden Kubal, burada terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğradı. 16 yıldır Londra’da yaşayan Kubal, olayın kendiliğinden hızla geliştiğini ve kendisine saldıran PKK sempatizanının engelli aracını gördüğü halde, elinden bayrağı alma teşebbüsünde bulunduğunu ve bu nedenle travma yaşadığını söyledi.