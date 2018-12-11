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(Görüntülü) Hüsamettin Gazi Bey türbesi restore edildi

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) Denizli Büyükşehir Belediyesi, Baklan ilçesindeki Selçuklular döneminden kalma tarihi Hüsamettin Gazi Bey Türbesi'ni restore ettirdi

11 Aralık 2018 21:11

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) Denizli Büyükşehir Belediyesi, Baklan ilçesindeki Selçuklular döneminden kalma tarihi Hüsamettin Gazi Bey Türbesi\'ni restore ettirdi. Denizli\'nin geçmişine tanıklık eden yapıları restore ederek yok olmaktan kurtaran Denizli Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB), bu kez Baklan ilçesindeki Selçuklu döneminden kalma tarihi Hüsamettin Gazi Bey Türbesi\'ni restore ettirerek, kültürel mirasa kazandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, türbenin gelecek nesillere aktarabilmenin önemli bir sorumluluk olduğunu ve kent kimliğine kazandırılmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. TÜRBE HAKKINDA Denizli\'deki sayılı anıtsal yapılardan biri olan türbe, kare planlı, kübik gövdelidir. Kurşunla kaplanmış olan kubbesi, sekizgen bir kasnak üzerine yontularak oturtulmuştur. Kubbenin üzerinde alem bulunmaktadır. Tescilli yapının Selçuklu türbe ve han yapılarında görülen taç kapılara benzer anıtsal bir girişi vardır. Yapı, 16. yüzyıla ait bir eser olsa da giriş kapısı mimari yönden anıtsal taç kapılara benzediği için Selçuklu dönemini işaret ettiği ve farklı plan tipi, kaliteli malzeme işçiliğiyle Denizli\'deki diğer türbelerden ayırt edildiği ifade edilmektedir.

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