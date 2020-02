(Görüntülü) Hürriyet ve LC Waikiki'nin, 'Aile Buluşmaları'nın 6'ncı durağı Mardin oldu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)-HÜRRİYET Kitap ve LC Waikiki işbirliğiyle, yıl boyunca 12 şehirde 12 uzman ile devam eden, \'LC Waikiki Aile Buluşmaları\' projesinin 6\'ncısı Mardin\'de yapıldı. Mardin\'de düzenlenen buluşmaya erken yaşta yapılan evliliklere dikkat çekildi. Türkiye\'nin farklı şehirlerinde anne-babalara çocuk yetiştirmenin sırlarının anlatıldığı, \'LC Waikiki Aile Buluşmaları\' devam ediyor. Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt\'un moderatörlüğündeki, \'LC Waikiki Aile Buluşmaları\'nın 6\'ıncısı Mardin\'de Dicle Kalkınma Ajansı Konferans Salonu\'nda gerçekleştirildi. Buluşmada, Hürriyet Kitap tarafından yayınlanan, \'200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi\'nin uzmanlarından Psikolojik Danışman Dolunay Kadıoğlu ve LC Waikiki Malzeme Kalite Güvence Müdürü Arzu Konyalı ile birlikte \'Çocuklarda mahremiyet eğitimi\' konuşuldu. Her ay rehberde yer alan uzmanlardan birisinin farklı bir şehirde anne-babaların sorularını yanıtladığı etkinlikte Psikolojik Danışman Dolunay Kadıoğlu, mahremiyet eğitiminin çocuklara nasıl verilmesi konusunda ebeveynlerin yapması gerekenleri anlattı. Çocuklarda mahremiyet eğitiminin 5 yaş altında başladığını söyşleyen Kadıoğlu, çocuğa mahrem bölgelerini nasıl koruyacağını ve nasıl \'Hayır\' diyeceğini verdiği örneklerle anlattı. Bölgenin kanayan yarası olan erken yaşta evliliklere de değinen Kadıoğlu, \"Erken yaşta evlilik bu bölge için 14-15 yaşları olabilir ama, ben yasal anlamda izin verilen 18 yaştaki bir evliliğin bile erken olduğuna inanıyorum. Bu yaştaki bir kız çocuğu anne olmak için kendini ne kadar hazır hissedebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü ve insanın zihinsel bedensel ruhsal büyüme ve gelişimi üzerine yapılan yüzlerce bilimsel çalışma 18 yaşına kadar her bireyi çocuk kabul eder\" dedi. Buluşmada anne babaların sorularına da cevap verildi. \'LC Waikiki Aile Buluşmaları\' kapmasında gerçekleşen buluşma sonrasında, kitabın editörü Ömür Kurt tarafından imzalanan, \'200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi\' katılımcılara hediye edildi. Hürriyet Kitap’tan çıkan rehberde, 13 uzmanın 0-6 yaş dilimi çocuk yetiştirme konusundaki 200 ayrı adımdaki görüşleri yer alıyor. LC Waikiki Malzeme Kalite Güvence Müdürü Arzu Konyalı ise Türkiye\'nin lider moda ve perakende markası olan LC Waikiki´nin, Hürriyet Kitap ile ortaklaşa gerçekleştirdiği, \'LC Waikiki Aile Buluşmaları\' anne babalara çocuk yetiştirme konusunda eşsiz bilgiler verdiğini ifade etti. Konyalı \"Çocuk sağlığının önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen bu etkinlik, her ay bir uzmanı Türkiye\'nin bir şehrinde ücretsiz olarak halkla buluşturuyor. Türkiye, Çin ve Bangladeş olmak üzere 3 tam kapasiteli laboratuvarda, 4500\'ü ekolojik olmak üzere günde ortalama 13.500 test yapan LC Waikiki, çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda da ebeveynlere destek veriyoruz. Bu doğrultuda daha önceki buluşmalarda olduğu gibi Mardin buluşmasında da katılımcılara ürün güvenliği ve sağlığı konusunda da bilgiler vererek 50 şanslı aileye LC Waikiki´den 50 TL´lik hediye çeki armağan ediyoruz\" dedi. 12 ŞEHİR\'DE 12 KONFERANS Bebek ve çocuk ürünlerinde uyguladığı kalite standartlarındaki hassasiyeti, çocukların sağlıklı ve mutlu yetişmesi için de gösteren LC Waikiki, \'Aile Buluşmaları\' ile 12 ayda 12 uzman ile 12 şehirde ebeveynlerle buluşturuyor. 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimi için önemli olan noktalara dikkat çekilen, \'LC Waikiki Aile Buluşmaları\' İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Denizli, Mardin, Gaziantep, Eskişehir, Trabzon, Kars, Adana, Nevşehir illerini kapsayacak. Buluşmalara aileler, Ender Saraç, Tan Sağtürk, Üstün Dökmen, Başak Demiriz, Zeynep Köse Çapay, Ramazan Şimşek, Şirin Seçkin, Özgür Öner, Serap Duygulu, Dolunay Kadıoğlu, Yıldız Dilek Ertürk, Eyüp Sabri Ercan gibi alanında uzman isimlerle bir araya geliyor.