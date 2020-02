(Görüntülü) Hurda malzemeden yapılan at heykeli Ankara'da sergilenecek

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak\'ın 30 bin parça hurda kullanarak yaptığı ve adını \'Dirilliş\' koyduğu at heykeli, Ankara\'da Hatay Tanıtım Günleri\'nde sergilenecek. Altınorak, at heykeli ile birlikte yine metaller kullanarak yaptığı geyik heykelini ve mozaiklerini de başkente götürecek. Reyhanlılı Mervan Altınorak, 31 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında başkentte Atatürk Kültür Merkezi\'nde sergilenmek üzere heykel ve mozaik eserlerini belediyeden temin edilen araca yükledi. Altınorak eserleri ve Ankara\'daki sergiyle ilgili şöyle dedi: \"3 aylık yoğun çalışma sonucu yapımını tamamladığım Diriliş heykelini bitirmiş olmanın heyecanını yaşıyorum. Hatay’ımızı en güzel şekilde tanıtmak için yaptığım at ve geyik heykelini Ankara’ya yola çıkmak üzere yüklemesini yaptık. At heykelinde yaklaşık 30 bin adet oto yedek parçası ve hurdalar kullandım. Yarım tonluk bir eser ortaya çıktı. Geyik heykeli ise 7 bin parçadan oluştu. 31 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında Ankara\'da Atatürk Kültür Mekezi’ndeki Hatay Tanıtım Günleri\'nde bu eserlerin sergisi yapılacaktır. Sanatseverleri bekliyoruz.\"