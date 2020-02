(Görüntülü) Hulusi Akar, Kuzey Irak operasyonunu harekat merkezinden takip etti

ANKARA, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile birlikte; dün gece Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı\'nda inceleme ve denetlemelerde bulunarak Irak\'ın kuzeyinde devam etmekte olan hava harekâtının bir bölümünü Harekât Merkezinden takip etti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamada, “Hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarın tesisine katkı sağlamak ve bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla; Irak kuzeyinde Hakurk, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerine gerçekleştirilen hava harekâtı ile dün imha edilen 14 hedefe ilaveten teröristler tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan 12 hedef daha imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi. Açıklamada, “Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkımız çerçevesinde, Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilmektedir” vurgusu yapılırken şu hususlara dikkat çekildi: “Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Orgeneral Akar Muharip Hava Kuvveti Komutanlığındaki inceleme ve denetlemeleri esnasında; Asil Türk milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, binlerce yıllık şanlı tarihinden süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli ve manevi değerleri ile anayasada belirtilen çerçevede ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde ve daima görevinin başında bulunduğunu, Aziz milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için kendisine verilecek her türlü görevi canı pahasına yerine getirme azim ve kararlılığında olduğunu, Gece gündüz, yaz kış, dağ-bayır demeden başta FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve Kandil ve Sincar dâhil sınır ötesinde terörle mücadele harekâtının, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirileceğini, ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendiğini, bunun en güzel kanıtının da darbe girişimi sonrasında icra edilen terörle mücadele harekâtı, çukur operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları neticesinde elde edilen üstün başarılar olduğunu, Astana mutabakatı çerçevesinde, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde de 12 gözlem noktasının tesis edildiğini, Rusya Federasyonu ve İran ile birlikte bölgede ateşkesin idamesi ve sivillerin güvenliğinin sağlanması için azami gayret sarf edildiğini, bunlara ilave olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde personel eğitiminin ayrı önem taşıdığını, verilen görevlerin etkin olarak yerine getirilebilmesi için nitelikli personel yetiştirilmesinin hayati öneme sahip olduğunu, bu kapsamda örgün eğitimden sonra Atatürk’ün özdeyişi ‘Mekteb-i Asli Kıtadır’ düsturu ile kıtalarda da öğrenmeye tatbikatlar ile devam edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.” TSK açıklamasında, Orgeneral Akar’ın bu vesile ile Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan personeli operasyonlarda gösterdikleri kahramanlık ve fedakârlıklardan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını dilediği ifade edildi. Açıklamada, Orgeneral Akar’ın ayrıca, “İcra edilen harekât ve faaliyetler kapsamında elde edilen başarılarda en büyük pay sahibi aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temennisinde bulunmuştur” ifadelerine yer verildi.