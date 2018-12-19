(Görüntülü) 'Hoşgörü kenti' Mersin'in örnek mezarlığı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN’de, 1938 yılında dönemin Belediye Başkanı Mithat Toroğlu tarafından, kent içindeki mezarlıkların dağınık olması nedeni ile bir araya getirilen Şehir Mezarlığı, bugün hoşgörünün en güzel örneğine ev sahipliği yapıyor. Yan yana bulunan Müslüman, Hristiyan ve Musevi mezarları hoşgörünün en güzel örneğini sergiliyor.



Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’ndeki Mersin Şehir Mezarlığı, yapısı itibariyle günümüzde birçok belgesele, kitaba konu oldu. Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mersin’de 1938 yılında dönemin Belediye Başkanı Mithat Toroğlu, belediye meclisinden aldığı kararla, kent içinde dağınık olan mezarları bir araya toplatması ile başlayan serüven bugün 380 dönüm alana sahip olması ile dikkat çekiyor.



100 bine yakın define ev sahipliği yapan mezarlıkta Müslüman, Hıristiyan, Musevi ve Yahudiler bir arada toprağa veriliyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi tarafından 7/24 kameralar ve özel güvenlik ekipleri tarafından kontrol edilen Şehir Mezarlığı\'nın örneğinin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını belirten mezarlık imamı Ahmet Erdoğan, \"Dünyanın hiçbir yerinde olmayan Mersin’de olan sosyal hayatta insanlar nasıl iç içe yaşıyorsa, birbirinden alışveriş yapıyorsa mezarlıkta da insanlar yan yana yatabiliyor, görevlerini yapabiliyor. Biz bunu sadece Mersin’de gördük, yaşadık. Mersin’de örnek bir toplum yaşantısı var. Bu mezarlıkta Müslüman, Hristiyan iç içedir. Peygamberimiz döneminde de böyle bir yaşantı vardı. Biz bu yaşantıyı bugün Mersin’de de yaşıyoruz. Burası herkese, her dine örnek olacak bir yerdir. İnsanların iç içe yaşaması bizi de mutlu ediyor, bütün inanları da mutlu etmesini diliyoruz\" dedi.



BÜYÜK BİR ÖRNEK



Mersin Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, \"Aynı mezarlığın içerisinde Hristiyan, Müslüman, Musevi vatandaşlarımızın olması, hoşgörüye, birliğe, birlikteliğe ihtiyacımızın olduğu bir dünya da aslında ölülerimizin bize bir arada olabileceğimizi gösteren güzel bir örnektir. Mersin çok dinli, çok kültürlü bir yerleşim yeri, liman kentindir. Burada çok farklı etnik yapıların, inançların bir arada bütün bu etnik farklılık inanç farklılığı ile birlikte bir Anadolu medeniyetini birlikte oluşturmuş olmanın, bir millet olmanın en güzel şeklini yansıtan bir şeydir. Tarihimiz açısından da, geçmişimizin nasıl çok kültürlü olduğunu, etnik ya da dinsel farklılıkları bir pota içerisinde birleştirip bir millet olabilmenin örnekliğini teşkil etmesi açısından çok güzel bir şey. Osmanlı kültürünün de kendine ait bir inancı olmasına rağmen diğer inançlara da saygı gösterdiğini de somut bir ifadesi olduğunu da söyleyebiliriz\" diye konuştu.



Mezarlıkta yakınlarını ziyaret ederek dua eden Suna Serpil ile eşinin mezarını ziyaret eden iş adamı Cengiz Eşmen de, Mersin Mezarlığı\'nın bütün dinlerin buluştuğu bir mezarlık olduğunu belirtti.



