(Görüntülü) Hollanda'dan, köpekleri 'Angel'ın mezarını ziyaret için geldiler

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - HOLLANDA\'dan Muğla\'nın Fethiye ilçesine tatile gelen gurbetçi Çıldır ailesi, konakladıkları otelde başka köpeğin saldırısı sonucu telef olan ve ağustosta Edirne\'nin Uzunköprü ilçesindeki hayvan mezarlığında gömdükleri köpekleri



\'Angel\'ın mezarını ziyaret için yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol katetti. Aile, köpeklerinin ölmesine neden olduğunu öne sürdüğü otel sahibi hakkında 40 bin lira manevi, 2 bin lira da maddi tazminat davası açtı.



Hollanda\'da yaşayan gurbetçi Meryem- Erkan Çıldır çifti, 3 kızları ve Terrier cinsi 6 yaşındaki \'Angel\' isimli köpekleriyle birlikte ağustosta Muğla\'nın Fethiye ilçesine tatil için geldi. \'Hayvan dostu\' otele yerleşip, tatillerini geçiren ailenin köpeği, havuz başında otel sahibinin Dogo cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekiler tarafından köpeğin saldırısından güçlükle kurtarılan ve ağır yaralanan \'Angel\', Çıldır ailesince önce ilçedeki veterinere ardından 200 kilometre uzaklıkta yer alan Antalya\'daki hayvan hastanesine götürüldü. 6 saatlik operasyon geçiren köpek, 2 gün tutulduğu yoğun bakımda öldü. Çıldır ailesi fertleri, çok sevdikleri köpeklerini Edirne\'nin Uzunköprü ilçesindeki hayvan mezarlığında gömdükten sonra yaşadıkları Hollanda\'ya döndü.



\'PSİKOLOJİK DESTEK GÖRÜYORUZ\'



Meryem- Erkan Çıldır çifti, mermerden yaptırdıkları köpeklerinin mezarını ziyaret etmek için Hollanda\'dan yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol katederek, Edirne\'nin Uzunköprü ilçesine geldi. Köpeğinin mezar taşını öpen Meryem Çıldır, gözyaşı döktü. Yanında getirdiği çiçek ve oyuncakları köpeğinin mezarına bırakan Çıldır, \"Duygularımı tarif etmek çok zor. Mezarına ziyarete geldiğim için sevinçliyim ama onun öldüğüne hala üzülüyorum. Ondan ayrı 3 ay nasıl geçti, bir Allah bilir bir de biz. Geldik, gördük, ziyaret ettik, gece yanında kaldık. Ona çiçek ve hediyelerini getirdik. Hukuku süreçte başladı. Eşya değil de can olarak yargılanacak. Bekliyoruz bakalım, ne kadar sürecek. \'Angel\'ın ölümünden sonra hayatımız altüst oldu. Psikolojik destek görüyoruz. O tramvayı atlatıp, acıyı dindiremiyoruz. O sevgi kelimeye anlatılması az gelir. Olan oldu artık böyle bitmesin köpeklerin sonları. İnsanlar değer versin hayvanlara bundan sonraki mücadelemiz bu olacak. Bunun için mücadele edeceğiz\" diye konuştu.



TAZMİNAT DAVASI AÇTILAR



Erkan Çıldır ise köpeklerinin mezarını ziyaret etmek için 2 bin 500 kilometre yol geldiklerini belirterek, \"Türkiye\'de köpeklere ve sokak hayvanlarına çok kötü davranıyorlar. İşkence yapıyorlar. Türkiye\'den 2 kardeş köpek sahiplenip, Hollanda\'ya götürmeyi düşünüyoruz\" dedi.



Meryem ve Erkan Çıldır çifti, köpekleri için hukuk mücadelesi de başlattı. Çift, avukatları aracılığıyla köpeklerinin ölümüne neden olduğunu öne sürdükleri Dogo cinsi köpek ve otel sahibi hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. Çıldır çifti, Fethiye\'de avukatları Yiğit Parmaksız aracılığıyla Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde otel sahibi hakkında 40 bin lira manevi, 2 bin lira da maddi tazminat davası açtı.



Erkan Çıldır, amaçlarının para kazanmak olmadığını belirterek, \"Bizim başımıza geldi, başkasının başına gelmesin. Biz otelin sahibi hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusu ile ilgili savcılığın soruşturması da sürüyor. Otel sahibi bizi arayıp bir başsağlığı bile dilemedi. Biz köpekten şikayetçi değiliz, sahibinden şikayetçiyiz\" diye konuştu.



