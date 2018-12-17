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(Görüntülü) Holding binasına bomba koyan şüphelilerin yakalanma anları kamerada

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR, Kısıklı'da bulunan bir holding binasının duvarına zaman ayarlı bombayı koyduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı

17 Aralık 2018 21:53

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR, Kısıklı\'da bulunan bir holding binasının duvarına zaman ayarlı bombayı koyduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yakalanma anları güvenlik kamera ve cep telefonu kameralarına yansıdı. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle dün Ataşehir\'de yapılan operasyonda Birgül M. ve bir kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanma anları güvenlik kamera ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin sokakta yürüdükleri, bir binaya girişleri ve polis tarafından yakalanma anları görülüyor.

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