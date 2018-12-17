(Görüntülü) Holding binasına bomba koyan şüpheliler yakalandı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA-ÜSKÜDAR, Kısıklı\'da bulunan bir holding binasının duvarına zaman ayarlı bombayı koyduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 2015-2018 yılları arasında polis araçları, parti binaları ve TOMA fabrikasının da arasında bulunduğu 9 farklı bombalı eyleme karıştıkları bu eylemlerden arandıkları ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kısıklı\'da bulunan bir holding binasının duvarına 12 Aralık\'ta pet şişe içerisinde zaman ayarlı bomba bırakan şüphelileri yakalamak için yaptığı çalışmalarda şüphelilerin kimliklerini belirledi. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle dün Ataşehir\'de yapılan operasyonda Birgül M. ve bir kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda el bombası, bomba yapımında kullanılan elektrik bandı, elektronik devre ölçüm cihazı, özel güvenlik üniforması, peruk, havya, açma-kapama anahtarları, tornavida takımı ele geçirildi. Gözaltına alınan Birgül M. ve diğer şüpheli Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. PKK\'NIN GARE KAMPINDA BOMBA EĞİTİMİ ALMIŞ Yapılan detaylı incelemede Birgül M.\'nin 2010 yılında Fakirlerin Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri (FESK) yapılanmasına dahil olduğu, 2011 yılında PKK\'nın Kuzey Irak Gare kampında silahlı eğitim aldığı ve burada bomba yapımı, tuzaklama, sabotaj konularında uzmanlaştığı belirlendi. Öte yandan, Birgül M.\'nin örgütün bilinen en tecrübeli eylemcisi olduğu tespit edildi.Birgül M.\'nin aldığı eğitimler sonrasında YPG terör örgütü çatısı altında MLKP terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. İZMİR VE DENİZLİ\'DEN ARANMA KAYDI VAR TEM ekipleri, Birgül M. hakkında yaptığı UYAP sorgulamasında ise İzmir ve Denizli\'de farklı suçlardan aranma kayıtları olduğunu belirledi. Birgül M.\'nin İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından \'Silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma\', \'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma\', \'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme\' suçları ve Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından \'Silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma\', \'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme\', \'Yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme\' suçlarından aranması bulunduğu ortaya çıktı. 9 FARKLI EYLEM\'İN SORUMLUSU Birgül M. ve diğer şüphelinin yapılan incelemesinde polis ekiplerine, parti binalarına ve TOMA fabrikasına yönelik yapılan 9 farklı eylemin faili oldukları belirlendi. İşte o eylemler; -26 Temmuz 2015\'te İzmir Karşıyaka AK Parti ilçe teşkilat binasına bombalı saldırı, -11 Ağustos 2015\'te İzmir Bornova Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine bombalı saldırı, -12 Ağustos 2015\'te İzmir Bornova MHP ilçe teşkilat binasına bombalı saldırı, -29 Ekim 2015\'te İzmir Buca\'da görevli devriye ekiplerine silahlı saldırı, -3 Mart 2016\'da İzmir Çiğli\'de bulunan TOMA fabrikasına silahlı ve el bombalı saldırı, -3 Nisan 2017\'de Mersin Mezitli\'de polis servisi güzergahına bombalı saldırı, -31 Ağustos 2017 yılında İzmir\'de cezaevi servis aracına bombalı saldırı, -3 Şubat 2018\'de Bursa\'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü aracının geçiş güzergahına bombalı saldırı, -26 Şubat 2018\'de Denizli Pamukkale\'de Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışık direğine kelepçeli bomba paketi yerleştirilmesi eylemlerinin faili oldukları tespit edildi.