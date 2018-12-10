(Görüntülü) Hobi olarak başladı, şimdi süslediği su kabaklarını internetten satıyor



Ahmet DAĞLI SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde bir kooperatifte işçi olan Ali Osman Karakuş (41), hobi olarak başladığı su kabağı işleme işinde yaptığı eserler beğenilince internet üzerinden satışına yöneldi. Süslediği kabakları 100 ile 500 lira arasında değişen fiyatlarda satan Karakuş, elde ettiği gelirle çocuklarının eğitimini karşıladığını söyledi.



Sandıklı\'da oturan evli ve 3 çocuk babası Ali Osman Karakuş, 2 yıl önce internette gördüğü işlenmiş kabağın aynısını yapmak istedi. Su kabağını işledikçe değişik süs eşyaları ortaya çıktığını gören Karakuş, hobi olarak bu işe başladı. Su kabaklarından avize, gece lambası ve çeşitli süs eşyaları yapan Karakuş\'un eserlerini görenler satın almak istedi. Bunun üzerine işlediği kabakları internet üzerinden 100 ile 500 lira arası fiyatlara satışına başlayan Ali Osman Karakuş, elde ettiği gelirle biri üniversite, diğeri ortaokulda okuyan çocuklarının eğitim masraflarını karşılayıp, ev ekonomisine de katkı sağladı.



\'KABAK PARALARIYLA ÇOCUĞUMU OKUTMAYA ÇALIŞIYORUM\'



Ali Osman Karakuş, Bir gün internette gezerken kabak resmi gördüm. \'Acaba nasıl olur Ben yapabilir miyim\' diye heveslendim. O hevesle başladım. Kendi kendime öğrendim. Kendimi de epey geliştirdiğime inanıyorum. Kabağın ışıkla dansı çok güzel. Saatlerce sabır isteyen bir şey. Saatler sonra ortaya bir eser çıktığında gerçekten çok büyük keyif alıyorum. Hobi olarak başlamıştım bu işe. İlk zamanlar kabak bulmada zorlanıyordum. Çünkü genelde Akdeniz ikliminin ürünü bunlar. Daha sonra kendi kullanacağım kabakları da yetiştirmeye başladım. İşten geldiğimde yorgunluğumu bir iki saat bu şekilde gideriyorum. Hem ev ekonomisine de katkı sağlıyorum. Üniversitede okuyan çocuğum var. Şöyle diyebilirim sattığım kabak paralarıyla çocuğumu okutmaya çalışıyorum. Ev bütçesine katkı yapmaya çalışıyorum. Bu işten zevk alıyorum. Ticaret ilk planımda değil dedi.



\'OTANTİK BİR GÖRÜNTÜ SAĞLIYOR\'



Su kabağından birçok şey yapabildiğini kaydeden Ali Osman Karakuş, Avize yapabiliyoruz, gece lambası yapabiliyoruz. Şekerlik, kuş yuvaları, vazolar, biblolar aklınıza ne gelirse kabaktan yapıyoruz. Bulunduğu ortama da çok otantik bir görüntü sağlıyor. Gelen siparişler ne istiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz diye konuştu.