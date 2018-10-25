(Görüntülü) Hobi olarak başladı keçe çantacılığını, mesleğe dönüştürdü

Hobi olarak başladı keçe çantacılığını, mesleğe dönüştürdü TOKAT\'ta 3 yıl önce evde hobi olarak keçeden çanta yapımına başlayan Saliha Kartal, kendisini geliştirerek hediyelik eşya dükkanı açtı. Kent merkezinde oturan evli ve 2 çocuk annesi Saliha Kartal (41), 3 yıl önce hobi olarak evinde keçeden çanta yapımına başladı. Yaptığı çantaları ablası aracılığı ile satan Kartal, kendi geliştirerek keçeden hediyelik eşya yapımına başladı. İşlerin iyi gitmesi üzerine 2 yıl önce Taşhan\'da lise öğretmeni eşi Cemal Kartal\'ın da yardımıyla dükkan açtı. Dükkanında sipariş üzerine hediyelik eşya yapan Saliha Kartal, bunları yerli ve yabancı turistlere satıyor. \'BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR HAYALDİ\' Hobi olarak bu işe başladığını söyleyen Saliha Kartal, Çocuklar büyüyüp de evde boş kalınca eşime de yardımcı olmak için çanta yapmaya başladım. Dükkân açmak bizim aklımızda hiç yoktu. Bizim için büyük bir hayaldi. Bir gün eşime dükkan var demişler. Bize de dükkanın fiyatı makul geldi. Biraz borçlanarak dükkânı açtık. Çevremdeki insanlar çok hoş karşılamadılar. Keçe işe ile dükkan olmayacağını söylediler. Eşim bana çok destek oldu. \'Eşim batarsak batarız, çıkarsak çıkarız\' dedi. Cesareti o verdi bana, öyle başladık. Dükkanı ilk açtığımda gece 3\'lere kadar dikiş diktiğim oldu. Bu dükkân hep el emeği ile doldu. Dışarıdan bir şey koyamadık. Hep yaptıklarımızı koyduk. Ben sipariş üzerine çalışıyorum. Özellikle çocuk gelişiminde okuyan öğrencilere çok yardımcı oluyorum. Dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistlere çok satış yapıyorum. Hammadde olan keçeyi alıyorum, burada işliyorum dedi. Dükkanında keçeden farklı süs eşyaları ve çantalar yapan Kartal, fiyatlarının ise 3 liradan başlayıp ürünün cinsine göre artış gösterdiğini ifade etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------- -Dükkandan görüntülerin -Yaptığı ürünlerin görüntüsü -Röportaj Haber-Kamera Fatih YILMAZTOKAT, (DHA) (436 mb)